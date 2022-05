Ergebnisse Rendsburg-Ost: Hauke Göttsch gewinnt Wahlkreis 9, CDU stärkste Partei

Rendsburg

Der Wahlkreis Rendsburg-Ost geht bei der Landtagswahl am 8. Mai 2022 in Schleswig-Holstein an die CDU und Hauke Göttsch. Welcher Partei und welchen Kandidaten die Wahlberechtigten im Wahlkreis 9 sonst noch ihre Stimme gegeben haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

Ebenso finden Sie hier eine Übersicht, aus welchen Städten, Gemeinden und Ämter sich der Wahlkreis 9 zusammensetzt und einen Rückblick, wie die Landtagswahl 2017 in dem Gebiet ausgegangen ist.

Zweitstimme: So haben die Parteien bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Wahlkreis 9, Rendsburg-Ost abgeschnitten

Zugelassen hat der Landeswahlausschuss 16 Parteien. Und so stimmten 47884 von 68417 Wahlberechtigten ab (vorläufiges Endergebnis):

CDU: 43,8 Prozent

SPD: 14,3 Prozent

Grüne: 20,2 Prozent

FDP: 6,9 Prozent

SSW: 5,7 Prozent

AfD: 3,7 Prozent

Die Linke: 1,2 Prozent

Sonstige: 4,1 Prozent

Direktmandat: So haben die Kandidatinnen und Kandidaten im WK 9 abgeschnitten

Die Wahlberechtigten im Wahlkreis 9, Rendsburg-Ost, konnten acht Direktkandidatinnen und -kandidaten bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ihre Stimme geben. Das Ergebnis:

CDU: Hauke Göttsch, 42,5 Prozent

SPD: Robert Schall, 19,4 Prozent

Grüne: Laura Catharina Mews, 19,4 Prozent

FDP: Tina Schuster, 5,9 Prozent

SSW: Michael Schunk, 6,4 Prozent

AfD: Thorsten Uhrbrock, 3,8 Prozent

Die Linke: Anissa Heinrichs, 1,5 Prozent

Sonstige: 1,1 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wahlergebnisse für den Wahlkreis 9, Rendsburg-Ost

Auf KN-online finden Sie am Wahlabend aktuelle Ergebnisse aus dem Wahlkreis Rendsburg-Ost – von der Verteilung der Erst- und Zweitstimmen bis hin zum Direktmandat.

WK9, Rendsburg-Ost: Ergebnis auf Gemeindeebene

Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis 9

Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis 9

Wahlkreisergebnis für Rendsburg-Ost gebündelt

Weitere Landtagswahl-Ergebnisse aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde finden Sie hier:

Wahlkreis 8, Eckernförde (inkl. der amtsfreien Gemeinde Altenholz und den Ämtern Dänischenhagen, Dänischer Wohl, Hüttener Berge und Schlei-Ostsee)

Wahlkreis 10, Rendsburg (beinhaltet die Städte Rendsburg und Büdelsdorf sowie die Ämter Fockbek, Eiderkanal, Hohner Harde und Jevenstedt)

Wahlkreis 19, Mitteholholstein (beinhaltet die Gemeinden Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Bornholt, gokels, Grauel, Hanerau-Hademarschen, Heinkenborstel, Hohenweststedt, Jahrsdorf, Lütjenwestedt, Meezen, Mörel, Nienborstel, Nindorf, Oldenbüttel, Osterdtedt, Rade b. Hohenwestedt, Remmels, Seenfeld, Steenfeld, Tackesdorf, Tappendorf, Thaden, Todenbüttel, Wapelfeld)

Rückblick: Landtagswahl-Ergebnis 2017, Wahlkreis Rendsburg-Ost

Im Wahlkreis Rendsburg-Ost gingen bei der Landtagswahl 2017 insgesamt 50.494 Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 74,9 Prozent bei 67.426 Wahlberechtigten. Gültig waren 49.539 Stimmen, ungültig 955.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Erststimmen setzte sich im Wahlkreis 9, Rendsburg-Ost, Hauke Göttsch von der CDU mit einem Ergebnis von 44,0 Prozent durch. Ralf Stegner von der SPD landete mit 31,8 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz. Da er in die Bundespolitik gewechselt ist, steht er 2022 jedoch nicht mehr zur Wahl.

Hauke Göttsch, CDU: 44,0 Prozent

Ralf Stegner, SPD: 31,8 Prozent

Martin Lätzel, Grüne: 9,1 Prozent

Regine Schlegelberger-Erfurth, FDP: 6,6 Prozent

Stefan Karstens, Die Linke: 3,0 Prozent

Hartmut Steins, SSW: 2,5 Prozent

Harro Burghold, Piraten: 1,6 Prozent

Hans-Werner Last, Freie Wähler, 1,4 Prozent

Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis Rendsburg-Ost lag bei der Landtagswahl am 7. Mai 2017 die CDU vor der SPD und den Grünen. Ein Überblick:

CDU: 35,6 Prozent

SPD: 23,5 Prozent

Grüne: 15,4 Prozent

FDP: 11,9 Prozent

Die Linke: 3,1 Prozent

AfD: 4,9 Prozent

SSW: 3,3 Prozent

Sonstige: 2,3 Prozent

Landtagswahl SH 2022: Wie sich der Wahlkreis 9, Rendsburg-Ost, zusammensetzt

Der Wahlkreis Rendsburg-Ost umfasst folgendes Gebiet:

amtsfreie Gemeinde Kronshagen

amtsfreie Gemeinde Wasbek

Amt Achterwehr

Amt Bordesholm

Amt Flintbek

Amt Molfsee

Amt Nortorfer Land

vom Amt Mittelholstein: