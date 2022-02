Eckernförde

Die Konzertreihe Eckernförde schlägt eine Brücke nach Norwegen. In einem spontanen Sonderkonzert sind am Dienstag, 15. Februar, die Trondheim Solisten im Ostseebad zu Gast. Nach dem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie legt das Kammerorchester auf der Heimreise einen Zwischenstopp in Eckernförde ein.

Die Abonnenten der Konzertreihe können sich so über einen Ersatz für das in der Corona-Pandemie im März 2020 ausgefallene Konzert freuen. Die 1988 gegründeten Trondheim Solisten stehen für Kammermusik auf höchstem Niveau, weit über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus. Tourneen führten sie durch Europa, Asien, die USA und Südamerika.

Tief in der Musiktradition Norwegens verwurzelt

Die Discographie des Orchesters umfasst inzwischen über 25 Veröffentlichungen. Viele davon wurden ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grammy und dem Spellemanprisen, einer der höchsten norwegischen Musikpreise. Begleitet wird das Ensemble von der Geigerin und Hardangerfiedlerin Ragnhild Hemsing.

Hemsing ist seit ihrer Kindheit tief mit der reichen Volksmusiktradition Norwegens verbunden. Sie verknüpft typische traditionelle Elemente mit klassischer Musik. Nach dem Instrumental-Studium baute sie sich früh eine internationale Karriere auf und gewann den Opus-Klassik-Preis in der Rubrik „Klassik ohne Grenzen“.

In Eckernförde wollen die Trondheimer ihre Zuhörer mit Werken von Grieg, Sallinen und Byström in den hohen Norden entführen. Darunter findet sich ein neues Arrangement der bekannten Bühnenmusik zu Peer Gynt. Violine und Hardangerfiedel wechseln sich dabei ab.

Für das Konzert gilt die 2G-Regel. Nachweise werden am Eingang überprüft. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle. Restkarten außerhalb des Abos sind ausschließlich ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.