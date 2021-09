Neue Gastronomie - Erstes Brauhaus in Eckernförde: „Land in Sicht“ eröffnet in der Stadthalle

Es ist soweit: Am Sonnabend, 4. September, eröffnet die neue Gastronomie in der sanierten Stadthalle Eckernförde. Mit dem „Land in Sicht“ bekommt das Ostseebad sein erstes Brauhaus.