Erstes Konzert im Savoy-Kino Bordesholm

Bordesholm

Die Freikartenaktion zur Wiedereröffnung des Savoy-Kinos in Bordesholm zog. Alle möglichen 62 Plätze sind reserviert gewesen. 51 Filmfreunde kamen letztendlich, um nach der knapp achtmonatigen Corona-Zwangspause „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ zu sehen. Der Andrang am ersten echten Programmwochenende verlief dann aber „ziemlich übersichtlich“, bilanzierte der Kinoverein am Montag.

20 Gäste bei Comedian Matthias Jung

Das Gastspiel des Comedian Matthias Jung am Freitag verfolgten 20 zahlende Besucher. Zu den beiden weiteren Leinwandvorstellungen der französischen Kinokomödie kamen nach Angaben von Sabrina Reymann aus dem Kinovereinsbüro 13 und neun Gäste. Wegen der Ferienzeit geht der Verein auch von einer weiteren schleppenden Nachfrage aus.

Zehn Reservierung für Freitag

Beim ersten ersten Konzert am Freitag, 9. Juli, ab 20.30 Uhr steht das norddeutsche Trio „Svenna & Morales“ auf der Bühne.

Das Publikum soll eine gefühlvolle Akustik-Reise von Folk, Rock bis zu Pop mit kleine Zwischenhalten in Burlesken, Grotesken, Protesten und Chanson d‘Amour erleben. „Bisher gibt es zehn Reservierungen für das Gastspiel“, so Sabrina Reymann.

Keine Testpflicht bei Kinobesuch

Als Kinofilm wird Sonnabend und Sonntag, 10./11. Juli, abends nochmals „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ sowie am Sonntag, 11. Juli, um 11 Uhr der Kinderfilm „Max und die wilde 7“ gezeigt. Für alle Vorstellungen liegen bisher kaum Vorbestellungen vor.

Sabrina Reymann wies darauf hin, dass spontanes Kommen mittlerweile kein Problem mehr sei. Zudem können Gruppe auch zusammen sitzen. Auch Impfnachweise oder Corona-Tests seien in Schleswig-Holstein seit der letzten Woche nicht mehr notwendig.

Infos zum Programm und Reservierungen sind im Internet www.savoy-bordesholm.de oder Tel. 04322/1011 möglich.