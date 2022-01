Es wird eng in Bordesholm: Der Moorweg wird für 18 Monate gesperrt

Bordesholm

Es wird ernst mit der Sanierung des Moorwegs in Bordesholm. Untrügliches Zeichen dafür sind die zahlreichen Schilder, die ab sofort auf Sperrungen und Durchfahrtsverbote für die stark befahrene Verkehrsachse hinweisen. Damit müssen sich die rund 4700 Pkw und Lkw, die bislang täglich über den Moorweg rollen, eine neue Route suchen. Und das für eine längere Zeit: Das aufwendige Sanierungsprojekt soll voraussichtlich im September 2023 abgeschlossen werden.

Die knapp zwei Kilometer lange Strecke soll in fünf Bauabschnitten von Grund auf erneuert werden. Die Holsteiner Infrastruktur & Betonbau (HIB-infra) als beauftragte Baufirma wird ab 1. Februar zuerst den Moorweg von der Einmündung Holstenstraße bis zum Abzweig Boltwisch angehen. Der zweite Abschnitt führt vom Boltwisch bis Reesenberg, dann wird zwischen Reesenberg und Möhlenkamp gebuddelt. Die dritte Sanierungsphase ist vom Möhlenkamp bis zum Steindamm geplant, die letzte Etappe führt vom Steindamm bis Lüttparten.

Land bewilligt 1,5 Millionen Euro Zuschuss

Billig wird das Vorhaben nicht: Rund 3,3 Millionen Euro kostet die seit Langem geplante Sanierung. Ende vergangenen Jahres bewilligte das Land einen Zuschuss über 1,5 Millionen Euro. Der Moorweg wird bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern abgetragen und komplett neu aufgebaut. Gleichzeitig mit den Straßenbauern wird ein örtliches Unternehmen in Teilen die Schmutz- und Regenwasserkanalisation erneuern. Zudem werden die Versorgungsbetriebe Bordesholm nötige Arbeiten an Strom- und Gasleitungen sowie am Breitbandnetz ausführen.

Der Straßensanierer HIB-infra richtet sich gerade einen Stützpunkt an der Ecke Moorweg/Ostlandstraße ein. Der Bolzplatz dort wird für die Phase der Sanierung mit einer tragfähigen Deckschicht versehen. Auf der Fläche werden Sanitärcontainer für die Bauarbeiter aufgestellt, Material gelagert und Baumaschinen geparkt. „Nach Fertigstellung wird der Bolzplatz wieder hergestellt, wahrscheinlich wird er in einem besseren Zustand sein als vorher“, erklärt Bau- und Ordnungsamtsleiter Sven Ingwersen.

Umleitung gilt für mindestens ein Jahr

Das Team um Ingwersen hat bereits eine innerörtliche Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Verkehr wird von der Holstenstraße über die Bahnhofstraße bis zum Kreisverkehr geführt. Von dort geht es über die Heinrich-Rix-Straße, Mühlenstraße und Steindamm wieder zurück in den Moorweg. Diese Umleitung wird während der ersten vier Bauabschnitte gelten. Mögliche Staus erwartet der Bau- und Ordnungsamtsleiter aber nicht. „Viele Pkw- und vor allem Lkw-Fahrer werden den Bereich großflächig über die L 49, L 318 und über Wattenbek umfahren“, so Ingwersen.

Die Anlieger in den jeweils aktuellen Sanierungsphasen können über einige Zeit nicht mit dem Auto auf ihr Grundstück fahren – das gilt gerade für den ersten Abschnitt, in dem sich ausschließlich Einfamilienhäusern befinden. Die Bewohner dürfen ihre Fahrzeuge aber auf dem gesperrten Moorweg abstellen. Sollte es Probleme geben, können Anlieger direkt mit den Schachtmeistern vor Ort Kontakt aufnehmen. Die Baufirma will sich übrigens auch darum kümmern, dass die Mülltonnen zu den Entsorgungsfahrzeugen gelangen. Weiterhin steht das Bauamt-Team im Rathaus als Ansprechpartner zur Verfügung.