Europäischer Rat der Großmütter: Wie Omas Frieden schaffen wollen

Von Rainer Krüger

14 Frauen des Rats der Europäischen Großmütter haben aus ihrer Heimat Wasser nach Eckernförde gebracht. Mit Segenswünschen für Frieden goss jede von ihnen ihr Wasser in eine Schale – so auch Madeleine Söderström aus Schweden (vorne von links). Anschließend schüttete die isländische Großmutter Monika Abendroth das Wasser in die Ostsee, damit die Wellen die Segenswünsche an die Küsten der Welt tragen können, so die Idee. Quelle: Rainer Krüger