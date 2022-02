Rendsburg

Auf der einen Seite das sanierte Eiderschlösschen, auf der anderen ein Zaun und Sandhügel: Mit Erdarbeiten und weithin sichtbaren Baumfällungen in Richtung Bundesstraße 77 wird in diesen Tagen in Rendsburg die Geburtsstunde von Neuwerk-West eingeläutet: Ein Ablaufplan der Verwaltung legt nun im Detail fest, in welchen Schritten auf dem Gelände der ehemaligen Eiderkaserne ein neuer Stadtteil entstehen soll.

Rendsburg: Lärmschutzwall ebnet Stadtteil den Weg

Los geht es mit dem von Städtebauförderung und EU unterstützten Bau eines Lärmschutzwalls zur Bundesstraße, der Neuwerk-West den Weg ins Leben ebnet. Die jüngst abgeschlossenen Arbeiten an dem Knick schaffen Platz dafür. Der eigentliche Wall soll laut Plan aus dem Rathaus von Juni bis November dieses Jahres errichtet werden, 350 Meter lang und bis zu 3,75 Meter hoch sein und mit heimischen Gehölzen bepflanzt werden.

Das ist der Zeitplan der Verwaltung für die Erschließung des Geländes. Quelle: KN-Grafik/Lina Schlapkohl

Hinter dem Eiderschlösschen – das ebenfalls zu dem Areal gehört, als erhaltenswerter Altbau aber schon saniert wurde und heute das Jobcenter beherbergt – entsteht bereits die Kita Eiderkaserne. Sie soll erst einmal von Juni bis Oktober mit einer provisorischen Zufahrt erschlossen werden, unterdessen wird eifrig an dem Gebäude gewerkelt. Die Mauern stehen bereits.

Konzept für den Wohnungsbau soll bald der Politik präsentiert werden

Eigentliches Kernstück des ehemals 19 Hektar großen Geländes, das bis 2008 der Bundeswehr gehörte, ist eine rund acht Hektar große Fläche im Westen des Grundstücks. Dort, wo zwischen 2010 und 2012 alte Kasernenanlagen abgerissen wurden, sollen in den Bauabschnitten drei bis fünf Häuser, Wohnungen und ein Grüngürtel entstehen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

300 bis 350 Wohneinheiten könnten so nach auf dem Gelände Wirklichkeit werden. Wie das alles genau aussehen soll, wird sich laut Verwaltung erst während der Vermarktung ergeben. Ein erstes Konzept dazu soll Ende März im Bauausschuss der Stadt erörtert werden.

Grüngürtel entwässert das Gelände der ehemaligen Eiderkaserne

Laut Bebauungsplan sind sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäuser möglich, die innenstadtnahe Lage macht eine höhere Bebauungsdichte wahrscheinlich. Grünflächen und Gewässer sollen die Entwässerung sicherstellen und Richtung Untereider abführen. Begonnen werden soll mit der Erstellung des Grüngürtels im August. Ende des Monats soll mit der Erschließung der nördlichen Hälfte der Freifläche begonnen werden. Die Zeit bis Januar 2023 ist dafür eingeplant. Von November dieses bis Mai kommenden Jahres soll der südliche Teil in Richtung Imland-Klinik folgen.

Zur Galerie Ein Knick ist gerade entfernt worden, erste Bagger rollen auf dem Areal der ehemaligen Eiderkaserne in Rendsburg. Nach Jahren, in denen „nur“ erhaltenswerte Gebäude saniert wurden, steht jetzt die Schaffung des neuen Stadtteils Neuwerk-West auf der Agenda. Bilder von der Baustelle.

Neue Straßen verbinden Neuwerk-West mit der Stadt

Ab Frühjahr 2023 steht das Erstellen oder das Wiederherstellen von Straßen auf dem Gelände auf dem Plan. So soll zwischen Lilienstraße und dem neuen Stadtteil eine öffentliche Verbindung entstehen, die in die bestehende Arsenalstraße übergeht. Hierzu muss die bestehende Rettungswagen-Zufahrt des Krankenhauses ausgebaut werden. Sie ist bereits im Eigentum der Stadt. „Abstimmung Klinik erforderlich“, heißt es dazu.

Zum Schluss soll es noch einen Fuß- und Radweg zwischen den historischen Marställen und dem bereits weit fortgeschrittenen Bauvorhaben der Tulipanhöfe geben. Dort trennt ein Trampelpfad bislang die Bauvorhaben. Läuft alles nach Plan, könnten die Arbeiten Ende 2024 abgeschlossen sein.