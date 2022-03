Gettorf

Die erste Unterkunft im Kreis Rendsburg-Eckernförde, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen kann, steht: Der Schulverband Gettorf und Umgegend, das Amt Dänischer Wohld und seine acht Gemeinden stellen das ehemalige Impfzentrum Gettorf für Flüchtlingsfamilien zur Verfügung.

Vermutlich rund 50 Personen können hier unterkommen, bestätigten der Fachdienstleiter des Kreises für Zuwanderung, Christian Ströh, sowie die Amtsspitze und Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) bei einer Video-Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. „Aber noch sind keine Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Kreis eingetroffen“, sagte Ströh.

„Wir wissen nicht, wie viele Menschen zu erwarten sind“, sagte er weiter. „Wir gehen davon aus, dass es in naher Zukunft sehr viele werden. Alle Kommunen signalisieren große Hilfsbereitschaft. Auch private Wohnungen, Ferienwohnungen, Hotelzimmer wurden schon Aussicht gestellt.“

Gemeinden hatten Containerklassen Gettorf gleich im Sinn

Der große Containerkomplex mit Mehrzweckhalle liegt zwischen Sportpark Gettorf und der Isarnwohld-Schule. Er war ursprünglich für den Unterricht konzipiert. Es gibt acht Klassenräume. 2015 rüstete das Amt ihn zur vorübergehenden Flüchtlingsunterkunft für Menschen aus Syrien und anderen Kriegsgebieten um.

„Die Klassenräume wurden untergliedert und voll ausgerüstet. Es gibt Sanitäranlagen für Männer und Frauen sowie zwei Küchen“, erläuterten Schulverbandsvorsteher Kurt Arndt und Amtsdirektor Matthias Meins. „Die Unterkunft wurde aber doch nicht benötigt.“ Ende 2020 stellte das Amt sie dem Land als Impfzentrum zur Verfügung. Das ist inzwischen geschlossen.

In der Mehrzweckhalle aus Containern am Schulzentrum Gettorf richtete das Land Ende 2020 das Impfzentrum Gettorf ein. Der große Komplex diente schon einmal als Flüchtlingsunterkunft. Rundherum befinden sich die Zimmer. Quelle: Frank Molter (Archiv)

Gleich nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine gab es nach Worten von Amtsvorsteher Jens Krabbenhöft, der in Lindau Bürgermeister ist, „eine Unruhe bei uns allen“. „Wir haben viel telefoniert“, beschrieb er. „Überlegungen der Verwaltungsspitze in Richtung Containerklassen stießen sofort auf offene Ohren. Alle Gemeinden werden alles tun, damit es den Flüchtlingen so gut geht, wie das in dieser schrecklichen Situation möglich ist.“

Schulleitung in Gettorf steht hinter der Flüchtlingsunterkunft

Gettorfs Bürgermeister Frank betonte: „Es ist uns allen Bedürfnis und Pflicht zu helfen angesichts des unendlichen Leids, das diese Menschen in der Ukraine erfahren.“ Wenn man solch eine Liegenschaft habe, liege das Angebot auf der Hand, ergänzte Arndt. „Ich habe auch mit der Schulleitung gesprochen. Sie steht voll dahinter.“

Für den Kreis appellierte Ströh an hilfsbereite Bürger, die schon mit Sachspenden auf der Matte stünden, sich vorerst zurückzuhalten. „Wir müssen zunächst prüfen, was zur Herrichtung der Anlage zusätzlich benötigt wird. Wir starten Hilfsaufrufe, sobald wir den Überblick haben, was fehlt und was sinnvoll ist. Kreis und Katastrophenschutz rüsten die Räume erst einmal aus.“