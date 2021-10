Nortorf

Was wird aus der Brandruine in der Marienburger Straße in Nortorf? Acht Monate sind seit der Gasexplosion, bei der eine Frau starb, vergangen. Bis heute stehen die Trümmer des Hauses. Ein Schandfleck am Schulweg. Die Staatsanwaltschaft ist auf der Suche nach den Eigentümern.

Verkohltes Holz ragt in den Himmel, hinter der zerborstenen Haustür liegen angekokelter Hausrat, Bücher und Aktenordner, Stahlstützen tragen das Dachgeschoss provisorisch, meterweise graue Plane liegt auf verbranntem Gerümpel: Das alles sehen seit März jeden Morgen Kinder auf dem Weg zur Schule. Vor sieben Monaten explodierte das Reihenendhaus auf dem Grundstück an der Ecke von Marienburger Straße und Schützenstraße. Seitdem scheint sich auf dem Grundstück nichts zu ändern.

„Das Amtsgericht sucht nach den rechtmäßigen Eigentümern“, berichtete Thorsten Manthey vom Ordnungsamt der Stadt Nortorf. Das gestaltet sich schwierig.

Der Eigentümer war am 1. März festgenommen worden. Er hatte sich wenige Tage später in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn verdächtigt, den Gashahn im Haus absichtlich aufgedreht und damit die Explosion des Gebäudes verursacht zu haben, bei der seine 56-jährige Lebenspartnerin starb. Weitere Vorwürfe gegen den Mann: Totschlag, schwere Brandstiftung und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Es gibt einen Kaufinteressenten

Seitdem ist das Amtsgericht auf der Suche nach Erbberechtigten. „Er hatte wohl eine Tochter,“ berichtete Thorsten Manthey vom Ordnungsamt. Die hat allerdings das Erbe ausgeschlagen. Das Amtsgericht sucht jetzt im Heimatland des ehemaligen Eigentümers, in Osteuropa, nach Verwandten. „Es ist verzwickt“, sagt Manthey.

Zur Galerie Acht Monate nach der Gasexplosion steht noch immer die komplett ausgebrannte Ruine am Schulweg.

Für die Erben der Ruine hätte die Stadt gute Nachrichten. Es gibt einen Kaufinteressenten für das explodierte Haus, der die Abrisskosten übernehmen will. Nach Einschätzung des Ordnungsamtsleiters handelt es sich um eine ernst gemeinte Anfrage: Der Interessent hat bereits das benachbarte Reihenhaus erworben, das Löschwasser so stark beschädigte, dass es unbewohnbar ist. „Er will beide Gebäude abreißen und dort zwei neue Reihenhäuser bauen. Er hat sich auf die Vorgabe der Stadt eingelassen, Häuser im gleichen Stil zu bauen“, berichtete Thorsten Manthey. Ohne Kaufvertrag kann er aber nicht starten.

Schandfleck – das sagen Nachbarn zur Ruine

Direkte Nachbarn in der Marienburger Straße finden die Ruine gefährlich. „Bei Sturm können sich Teile lösen und auf geparkte Autos oder Passanten stürzen,“ schätzt ein Anwohner. „Es ist ein Schandfleck“, sagt Marina Staack, die aus ihrer Wohnung genau auf das ausgebrannte Dachgeschoss blickt. Als störend empfindet sie die Aussicht und den leichten Brandgeruch nicht mehr. Im Gegenteil. „Ich habe mich dran gewöhnt.“ Sie hätte Kontakt zu Verwandten, erzählt sie: Sie kennt die in Polen lebenden Nichten der verstorbenen Frau.

Einsturzgefährdet sei das Gebäude nicht, erklärt Thorsten Manthey. „Der Giebel und die Dachbalken sind weg. Es besteht keine unmittelbare Gefahr.“ Wäre es einsturzgefährdet, könnte die Stadt jedoch den Abriss veranlassen. Der Bauhof der Stadtwerke Nortorf hatte nach dem Ende der Löscharbeiten die Brandruine zur Sicherung des Tatorts mit einem Bauzaun umstellt. In den ersten Tagen waren Planen als Sichtschutz an den Gitterstäben befestigt.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt sind die ausgebrannten Räume eine Armlänge vom Fußweg der Marienburger Straße komplett einsehbar. Die Planen wurden entfernt. Sie wirken wie Segel. „Bei Sturm könnte der Zaun umgedrückt werden. Für Passanten wird das gefährlich,“ erklärte Manthey.

Die Druckwelle der Gasexplosion hatte am 1. März um 6.30 Uhr das gesamte Viertel erschüttert. Die komplette Giebelfront des Reihenendhauses war vom Haus abgetrennt worden und auf die Straße geknallt.

Die schockierenden Ereignisse rund um die Explosion lösen bis heute in der Stadt Trauer und Betroffenheit aus. Die verkohlte Leiche der 56-jährigen Lebensgefährtin wurde im ersten Stock entdeckt. Die Polizei hatte den Eigentümer wenige Stunden nach der Explosion festgenommen. Er saß in seinem Auto auf einem Parkplatz im Industriegebiet in Nortorf.