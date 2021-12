1000 Dosen am 11. und 18. Dezember - FEK in Neumünster will Corona-Impfquote in die Höhe treiben

1000 Corona-Impfungen ohne Termine: Das plant das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster an den Adventssonnabenden, 11. und 18. Dezember. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna kommen zum Einsatz. Ungeimpfte Menschen brauchen aber ein negatives Testergebnis.