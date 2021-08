Fahrrad-Boom mit Hindernissen in Rendsburg und Umgebung

Rendsburg

Deutlich mehr Verkäufe nach einem ohnehin schon starken Vorjahr, dazu eine hohe Nachfrage nach Werkstattterminen und Ersatzteilen: Die Fahrrad-Branche in Rendsburg und Umgebung boomt gerade unter Corona-Bedingungen. Materialknappheit durch Infektionen bei Zulieferern und Verzögerungen im internationalen Frachtverkehr erschweren Händlern jedoch das Geschäft.

Fahrradhändler aus Mittelholstein verkaufen mehr

„Wir verkaufen in diesem Jahr ungefähr 20 Prozent mehr“, sagt Waldemar Dell von Fahrrad Rosacker in Büdelsdorf. Besonders gefragt seien Citybikes mit tiefem Einstieg und Trekkingräder, jeweils mit und ohne E-Antrieb. Dazu würden immer mehr Räder über den Arbeitgeber geleast.

Da Anfang des Jahres bestellte Räder teilweise erst jetzt geliefert werden, sei der Händler noch relativ gut ausgestattet. Rund ein Drittel davon sind E-Räder. Im Frühjahr habe es jedoch vor allem in der Werkstatt Engpässe gegeben. „Da wollte viele ihr Rad für den Urlaub repariert haben“, erklärt der Zweiradmechaniker. Teilweise konnten nur noch im Laden verkaufte Räder angenommen werden, Kunden mussten bis zu acht Wochen auf einen Termin warten. Auch Ersatzteile wurden so knapp, dass sie nicht mehr verkauft, sondern nur noch für die eigene Werkstatt reserviert wurden. Problem: „Einige Hersteller schicken monatelang Monate keine Ware“, so Dell.

Zweiradmechaniker Waldemar Dell von Fahrrad Rosacker in Büdelsdorf. Quelle: Marc R. Hofmann

Sonderwünsche können kaum noch erfüllt werden

Ähnliches gelte für Räder nach Kundenwunsch: „Modelle zum Beispiel für besonders große oder schwere Menschen sind im Moment schwer zu bekommen.“ Vor Corona sei es höchstens eine Frage von Wochen gewesen, bis solche Modelle geliefert wurden, so Dell.

Das hat sich offenbar aber bei vielen Kunden rumgesprochen. Jörg Lehmann vom Neuwerker Fahrradhaus in Rendsburg sagt: „Gekauft wird, was da ist.“ Das beschert Lehmann ebenfalls ein Verkaufsplus von ungefähr 20 Prozent in diesem Jahr, nachdem er schon 2020 ungefähr 30 Prozent mehr absetzen konnte. „Teilweise wird gleich für die ganze Familie neu gekauft“, so der Inhaber.

E-Bikes: Diese Unterschiede gibt es Wenn umgangssprachlich von E-Bikes gesprochen wird, sind damit meist Pedelecs gemeint. Dabei handelt es sich um Fahrräder, bei denen der Radler bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde unterstützt wird. Motor und Fahrer agieren dabei immer zusammen. Um sie zu fahren, braucht es keinen Führerschein und kein Kennzeichen. Bei S-Pedelecs handelt es sich im rechtlichen Sinn hingegen um Kraftfahrzeuge. Wer sie nutzen will, muss mindestens 16 Jahre alt sein, die Fahrerlaubnis der Klasse AM besitzen, einen Helm tragen und ein Versicherungskennzeichen montieren. Sie dürfen nur auf der Fahrbahn und nicht auf Radwegen bewegt werden. Modelle, die auch ohne Treten des Fahrers schneller als sechs Kilometer pro Stunde fahren, werden nur (E-)Bikes genannt. Für sie sind mindestens Mofa-Führerschein, Helm und Versicherungskennzeichen Pflicht sind.

Die Folge: Nach Stückzahlen etwas weniger verbreitete Modelle wie Gravel-Bikes (Rennräder mit grobstolligen Reifen), Mountainbikes und Kinderräder seien kaum noch erhältlich. Das gilt auch für einige Teile: „Ketten und Ritzel werden gekauft wie Toilettenpapier“, so Lehmann.

Händler müssen immer mehr immer früher bestellen

Daher werde es immer wichtiger für die Händler, frühzeitig zu bestellen: „Wir haben schon Anfang 2021 für das komplette nächste Jahr geordert“, sagt Julia Seeler vom Nortorfer Händler Allrid-E. Das erst im vergangenen Jahr gegründete Unternehmer verkauft ausschließlich E-Bikes, mehr als die Hälfte davon wird von den Kunden mittlerweile als Dienstfahrrad geleast. Den voraussichtlichen Absatz und Kundenwünsche vorauszuahnen, sei dabei aber fast wie der Blick in die Glaskugel.

Um möglichst viele Kunden zufriedenzustellen oder Anforderungen von Menschen mit körperlichen Einschränkungen erfüllen zu können, baue man Modelle von der Stange teilweise aufwendig um. Und wenn bestimmte Teile im Großhandel nicht mehr verfügbar seien, müssten sie zu Endkundenpreisen bei Online-Händlern bestellt werden. Schwierig werde es jedoch bei nach wie vor gefragten Modellen mit Rücktritt: „Die sind gerade fast nicht mehr zu bekommen.“

Geschäft braucht gutes Wetter

Trotz vieler positiver Vorzeichen müssen die Händler aus Mittelholstein zusehen, möglichst viel zu verkaufen, während das Wetter noch relativ gut ist. „Im Herbst bestellen die Kunden noch keine Modelle, die erst im nächsten Jahr geliefert werden“, sagt Lehmann. Und zu Weihnachten gebe es heute Elektronik und kein Fahrrad, so der Rendsburger Händler.