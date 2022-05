Eckernförde

Das Aktionsbündnis Kidical Mass ruft für Mitte Mai bundesweit in über 180 Orten zu einer großen Fahrrad-Demonstration für ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht auf. In Eckernförde startet die Veranstaltung am Sonntag, 15. Mai, an der Hafenspitze.

Im Vordergrund soll die Schutzbedürftigkeit der Kinder im Straßenverkehr stehen. Jeder, der das Anliegen unterstützen möchte, kann an der Fahrrad-Demo teilnehmen, die um 15 Uhr beginnt. Ausrichter vor Ort ist Greenpeace Eckernförde. Geplant ist eine Strecke von rund sieben Kilometern durch die Innenstadt und Borby.

Engagement für eine nachhaltige Mobilität

Kidical Mass ist eine weltweite Bewegung, die es seit 2017 auch in Deutschland gibt. Sie setzt sich ein für eine kinderfreundliche und nachhaltige Mobilität in lebenswerten Städten. Vision der 250 dem Bündnis angehörenden Organisationen ist es, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbstständig in ihrer Umgebung mit dem Fahrrad bewegen können.

Zu den Forderungen zählen: breite Radwege an Hauptverkehrsstraßen sowie geschützte Kreuzungen, Tempo 30 innerorts, Schulstraßen und Zonen temporär ohne Autoverkehr, Fahrradstraßen und Straßen ohne Durchgangsverkehr in Wohngebieten.