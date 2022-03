Bordesholm

Als Helmut Schmidt im Jahr 1982 kurz vor der Abwahl als SPD-Bundeskanzler stand und viele Mitglieder aus der Partei austraten, machte Ralf Stegner das Gegenteil: Der heute 62-jährige Bordesholmer trat in die SPD ein. Am Wochenende wurde der ehemalige SPD-Landesvorsitzende und SPD-Fraktionschef im Kieler Landtag beim SPD-Ortsverein Bordesholm für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt. Die Ostholsteiner Bundestagsabgeordnete und langjährige politische Weggefährtin Bettina Hagedorn heftete ihm persönlich die Ehrennadel an den Pullover – und lobte nicht nur Stegners Qualitäten als Schiedsrichter beim Fußball.

Entgegen seines Rufs als „Roter Rambo“ agierte Ralf Stegner nach den Worten von Bettina Hagedorn immer als Teamplayer in der SPD. „Das Ziel ist immer das gegnerische Tor und nicht der Mitspieler, als Schiedsrichter weißt du das auch“, sagte Hagedorn in der Feierstunde im Bordesholmer SPD-Büro am Lüttenheisch. Coronabedingt traf sich dort nur eine kleine Runde bei belegten Brötchen, um mit Ralf Stegner und dessen Ehefrau Sybille die aktuellen politischen Entwicklungen zu diskutieren.

Kotzbrocken: Zuschreibungen lassen Stegner kalt

Der promovierte Politikwissenschaftler, der seit vergangenem Herbst im Bundestag sitzt, arbeitet im Ausschuss für Auswärtiges und wurde gerade ins Kontrollgremium für die Geheimdienste gewählt. Die Coronakrise und vor allem der Ukrainekrieg beschäftigen ihn den ganzen Tag, erzählte der Vater von drei Söhnen. Dass er in den Medien schon vor Jahren als böser Bube, Intrigant oder sogar Kotzbrocken tituliert wurde und wird, störe ihn ebenso wenig wie die örtlichen SPD-Akteure.

„Das sind Zuschreibungen des politischen Gegners, die auf der anderen Seite meinen Bekanntheitsgrad gesteigert haben“, erklärte der gebürtige Bad Dürkheimer, der seit 1994 in Bordesholm lebt. Für den Ortsvereinsvorsitzenden Joachim Schultze sind solche „Titel“ in gewisser Weise Auszeichnungen: „Das war doch nur gut und bereichernd, Ralf Stegner hat ja immer neue Aspekte in die politische Diskussion eingebracht.“