Was das Misch-Projekt in der Bienenklasse in Felde auslöste, überstieg die Erwartungen von Lehrerin Julia Uhlenberg: „Die Kinder starteten selbstständig zwei Projekte, ohne Hilfe von Eltern oder Lehrern.“ Sie sammelten auf Flohmärkten und im Sportverein 882,03 Euro und starteten eine Haustürumfrage zur Schulwegsicherung auf der Dorfstraße.

Beim Projekt Medien in der Schule setzten sich die Neun- bis Elfjährigen mit aktuellen Zeitungsthemen auseinander – die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine und die Geflüchteten beschäftigten die Kinder. Die Idee wuchs: Wir wollen helfen.

Schüleraktion 1: An drei Tagen organisierten Gruppen Flohmarktstände auf dem Parkplatz am Supermarkt. „Wir haben die Verkaufstische mit dem Kettcar und einem Bollerwagen als Anhänger transportiert,“ berichtet Lena. Die Supermarktkunden griffen bei gut erhaltener Kleidung und Spielzeug, selbst gemachten Osterkerzen und -karten an den Ständen sofort zu.

„Viele Menschen rundeten den Kaufbetrag auf,“ erzählt Schüler Jonne. Er bekam außerdem von seinem Sportverein eine Spende von 100 Euro für die Schülerhilfsaktion. Bis zum Abgabetag sammelten die Kinder weiter. Die Eigeninitiative begeisterte die Lehrerin.

Auf der Straße getroffen und zur Spendenübergabe eingeladen: Petra Paulsen kam in die Schule

Die Viertklässler luden Petra Paulsen, stellvertretende Vorsitzende des 2013 gegründeten Freundeskreises Flüchtlinge, zur Geldübergabe ein. Die ehemalige Bürgermeisterin ist den Schülerinnen und Schülern bekannt. „Wir hatten Frau Paulsen beim Spazierengehen auf der Straße entdeckt und ihr erzählt, wie viel Geld wir gesammelt haben“, berichtet ein Schüler.

Petra Paulsen erzählte den Kindern bei der Übergabe: „Ich hatte Tränen in den Augen, als ihr mir von der Spendensammlung berichtet habt.“ Sie versprach, den Kindern zu erzählen, was mit der Spende angeschafft wird. „Es ist ganz unterschiedlich, was Flüchtlinge brauchen,“ berichtete sie. „Manche kommen nur mit einer Tasche mit ihren Habseligkeiten, die brauchen oft warme Kleidung.“

Schüleraktion 2: Die Viertklässler machten sich für einen sicheren Schulweg stark. Sie klingelten an Haustüren und sammelten Unterschriften für Tempo 30 auf der Dorfstraße. Ohne Hilfe von Erwachsenen. Allein. In Eigenregie. „Ich wollte an einem Donnerstag Tipps geben. Die Kinder starteten jedoch schon am Montag selbstständig,“ berichtet Julia Uhlenberg. „Das Ganze ist freiwillig, es gibt keine Noten.“

200 Unterschriften hat die Liste, sie soll nach den Osterferien weiter wachsen. Bürgermeister Olaf Greve soll sie bekommen. „Wir haben auf Google Maps herausgefunden, wo er wohnt“, erzählt ein Viertklässler.

Hintergrund: Die Landesstraße L 48 ist beinahe die einzige Strecke zur Schule im Dorf. Der Schulweg ist stark frequentiert. Kinder berichten: „Bei Regen gibt es tiefe Pfützen.“ Rauschen Lkw durch, spritzt den Kindern von den Reifen dreckiges Pfützenwasser ins Gesicht, auf Ranzen und Jacken.

Lkw-Luftsog zieht radelnde Kinder auf die Straße

Fahren die Lkw schnell, entwickelt sich bei den Reifen zudem ein Luftsog, der radelnde Kinder vom Fußweg in Richtung Straße zieht.

Die Lkw-Fahrgeräusche sind oft so laut, dass Fußgänger Fahrradklingeln nicht hören. Die Radfahrer probieren dann, sich am Gehwegrand an Schülergruppen vorbei zu manövrieren. Der Gehweg ist schmal, das Manöver ist gefährlich. Lkw-Lärm heißt außerdem: Zusammen auf dem Heimweg schwatzen geht gar nicht, erzählt Lena.

Land entscheidet über das Tempo auf der Dorfstraße

Petra Paulsen (SPD) berichtete aus ihrer Zeit als Bürgermeisterin: Die Gemeinde macht sich seit Jahren für Tempo 30 auf der Durchgangsstrecke stark. Über das Tempo auf der Landesstraße entscheide jedoch das Land. Vorschläge der Gemeinde, mit Verschwenkungen, Zebrastreifen oder Temposchwellen Geschwindigkeit zu reduzieren, um den Schulweg sicherer zu machen, wurden abgelehnt.

Hoffnung der SPD-Frau ist eine neue Tempo-30-in-Städten-Initiative von 70 Städten, die beim Deutschen Städtetag angedockt ist. Wenn aus der Initiative eine bundesweit geltende Vorschrift wird, bekommt auch Felde Tempo 30.