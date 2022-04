Das Stiftungsland Stodthagen in Felm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Im Jahr 2000 kaufte die Stiftung Naturschutz des Landes dort Flächen. Und lädt immer mal wieder zu Wanderungen mit Experten ein – so auch am Freitag, 29. April, um 15 Uhr.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck