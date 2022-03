Felm

Für Eltern ist es ein attraktives Standort-Angebot: Neben dem Kindergarten gibt es in Felm auch immer noch eine kleine Grundschule im Hauptort – auch wenn diese seit fast 15 Jahren eine Außenstelle der Grundschule Osdorf ist. Klar ist allerdings: Eine neue Schule als Ersatz für das betagte Gebäude wird es dort nicht mehr geben.

Deshalb lud Norbert Lähn (SPD), Vorsitzender des Ausschusses für Schulen, Jugend, Sport und Soziales der Gemeinde Felm, jetzt vor der Sitzung zu einer Begehung des Gebäudes ein. Denn während der Schulverband Osdorf-Felm-Noer Träger der Einrichtung ist und sich zu Beispiel um Ausstattung wie Tafeln und anderes kümmert, ist das Gebäude weiter in der Obhut der Gemeinde.

Es geht in Felm um machbare Ausbesserungen an der Schule

Es sei zwar nicht so, dass das Schulhaus akut gefährdet sei, erklärt Norbert Lähn: „Aber wir müssen auf das Gebäude achten.“ Er habe das Gefühl, dass der Abstand zum Hauptstandort dem Baukörper nicht guttut. „So, wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen“, kritisiert er nach der Begehung im Ausschuss.

Noch gehe es um machbare Ausbesserungen am Gebäude: „Aber wenn wir noch ein paar Jahre warten, ist das womöglich vorbei.“ Und sein Eindruck sei durchaus: „Es kümmert sich keiner um das Gebäude.“

Blick vom Spielschiff auf das Schulgebäude: Dort werden Erst- bis Viertklässler unterrichtet. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

So leckt es teils durch die Fenster mit Einfachverglasung. An der Fassade gebe es viele Schäden, wie fehlende Steine. Auch am Dach seien Kleinigkeiten auszubessern. An der Heizung müsse ebenfalls schnell etwas gemacht werden. Ziel sei es, all diese Dinge über den Sommer zu erledigen: „Wir müssen schnell einen Dachdecker und Maurer beauftragen.“

Klaus-Joachim Fiebiger-Heise von der Wählergemeinschaft (WGF) Dänischer Wohld riet im Ausschuss zudem, noch einen Bausachverständigen durch das Gebäude zu schicken. Dieser solle die Mängel außen und innen aufnehmen: „Das muss alles schnell gehen.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Grundschule in Felm werden die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse jahrgangsübergreifend in einem Raum unterrichtet. In der anderen Klasse lernen Dritt- und Viertklässler zusammen.

Schule und Kindergarten bekommen ein Lüftungssystem

Unabhängig von den geplanten Sanierungen bekommt nicht nur die Schule, sondern auch der Kindergarten in Felm 2022 noch ein richtiges Lüftungssystem. Die Gemeinde profitiert dabei von einer Sonderaktion des Bundes. Dabei hatte Felm für jede Einrichtung einen Zuschuss von 130 000 Euro beantragt. Und erhält immerhin je 104 000 Euro pro Einrichtung.

Lesen Sie auch Das sagen Gastronomen in Eckernförde zum Ende der 3-G-Regeln

Den Tipp zum Förderprogramm gab übrigens ein Bürger der Gemeinde Felm. Ursprünglich war dabei pro Raum ein stationärer Lüfter vorgesehen. Allerdings machten sich die vier Lehrerinnen Sorgen, dass man doch ein leises, aber störendes Geräusch hören könnte.

Die Sorge wurde ihnen mittlerweile genommen, denn nun steht fest, dass die Grundschule in Felm eine zentrale Lüftungsanlage bekommen wird. Und die sei „wesentlich leiser“, erklärt Norbert Lähn.

Lesen Sie auch Trotz Lockerungen: Imland-Klinik hält an Schutzkonzept fest

In einem ersten Schritt empfahl der Ausschuss für Schulen, Jugend, Sport und Soziales, den Auftrag für die Lüftungsanlage an einen Fachplaner zu vergeben. Klaus-Joachim Fiebiger-Heise wies darauf hin, dass der Fachmann dabei auch klären müsse, ob die Balkenkonstruktion der Grundschule die Lüftung tragen kann.

Damit die Förderung auch fließt, muss das ganze Projekt allerdings bis Ende November durch sein, erläutert Norbert Lähn. Er hofft, dass die Arbeiten möglichst in den Sommerferien erledigt werden können. Das sei aber ein sportliches Ziel, räumt er ein: Schließlich gehört zu dem Projekt auch noch der Einbau der Lüftungsanlage in der Kita Felm in diesem Jahr.