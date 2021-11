Felm

Es begann in den Sommerferien oder kurz danach: eine Serie von Vandalismusfällen im Bereich der Mehrzweckhalle und der Grundschule in Felm. Zuletzt war dort mal 14 Tage Ruhe: Doch nun haben Unbekannte wieder etwas zerstört.

Gemeindemitarbeiter Hans-Jürgen Grube zeigt frustriert auf den Weihnachtsbaum, der in der Nähe des Eingangs zum Felmer Kindergarten und der Feuerwehr steht. Freitag hat er ihn aufgestellt. „Abends um 21.45 brannten noch alle Lampen“, sagt Bürgermeister Friedrich Suhr. Am Wochenende fehlten dann schon 22 Lämpchen – und am Montagmorgen noch mal weitere acht.

„Jedes Jahr fehlen mal drei, vier Lichter“, sagt Hans-Jürgen Grube: „Aber in diesem Jahr ist es der Wahnsinn.“ Auch, weil sich der Vorfall nach Angaben der beiden Männer einreiht in eine Serie von Vandalismus-Fällen in Felm seit dem Sommer. Hans-Jürgen Grube vermutet, dass Kinder dahinter stecken.

Auf dem Boden liegen immer noch zersplitterte Glasreste

Und die haben nicht nur dem Weihnachtsbaum das Licht ausgedreht, sondern die Lämpchen auch noch überall auf dem Gelände auf den Boden geschmissen, erklärt Hans-Jürgen Grube. Immer noch findet er Glasreste auf dem Boden – und das in der Nähe von Kita und Grundschule.

Unbekannte haben einen Großteil der Glühbirnen aus dem Felmer Weihnachtsbaum herausgeschraubt. Teils zerdepperten sie diese auf dem Boden. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Einen Fall von Vandalismus hatte die Gemeinde allerdings nur bei der Polizei angezeigt: Damals war ein Fenster der Mehrzweckhalle zu Bruch gegangen, der Schaden lag bei etwa 490 Euro. Das neue Fenster hatte gleich wieder einen Riss, der nicht mehr repariert wurde, erklärt der Gemeindemitarbeiter. Zudem wurde eine Scheibe an der Waldhütte beschädigt.

Der Bürgermeister hofft auf Hinweise zu den Tätern

Auch an der Grundschule seien noch drei Scheiben beschädigt. Oft entdeckt Hans-Jürgen Grube dort Ballabdrücke auf Scheiben. Dabei gibt es hinter Mehrzweckhalle und Grundschule einen großen Rasensportplatz, der jederzeit genutzt werden könne – ohne dass dort beim Spielen Scheiben zu Bruch gehen.

Bürgermeister Friedrich Suhr sagt: „Dass mal was passiert, hatten wir immer. Aber im Moment ist es extrem.“ Und Anzeigen würden nichts bringen, „wenn man die Täter nicht direkt bei der Tat ertappt.“ Auch in der Turnhalle gab es Vandalismus: So hätten Unbekannte einen Wandhalter im Geräteraum herausgerissen und dort auch sonst für Unordnung gesorgt.

Doch nun setzt Felm auf eine Videoüberwachung des Areals. Die hatte man schon nach den zwei Einbrüchen in den Felmer Kindergarten angeschoben: zweimal innerhalb von vier Wochen erfolgten die Taten, die letzte im Frühjahr, erklärt der Felmer Bürgermeister. Er bitte darum, sich zu melden, wenn jemand Verdächtiges auf dem Areal beobachtet: „Das wird auch diskret behandelt.“