Rendsburg

Das Vorderhaus der betreuten Wohnanlage der Tide Sozialpsychiatrie in der Fockbeker Chaussee 42 in Rendsburg wurde in der Nacht zu Sonnabend durch einen von der Feuerwehr bestellten Bagger zerstört, damit alle Glutnester ablöscht werden konnten. Eigentlich waren die Einsatzkräfte am späten Abend davon ausgegangen, dass das Feuer gelöscht war. Aber immer wieder wurde Rauch bemerkt. Gegen 5,30 Uhr am Sonnabendmorgen war das Feuer dann endgültig aus und die Feuerwehren konnten abrücken, so Einsatzleiter Andreas Schölz.

Über 19 Stunden im Feuerwehr-Einsatz

Etwa 100 bis 120 Einsatzkräfte waren gut 19 Stunden an der Fockbeker Chaussee 42 im Einsatz. „So etwas habe ich bislang noch nicht erlebt“, so Einsatzleiter Andreas Schölz von der Freiwilligen Feuerwehr Rendsburg. Durch Heizungsschächte und andere Kanäle habe sich immer wieder die Glut „durchgefressen“. Die Dämmung aus Stroh sowie Zwischendecken hätten die Löscharbeiten auch erschwert. Letztlich sei der Feuerwehr keine andere Wahl mehr geblieben, als das Haus per Bagger einreißen zu lassen, so Schölz. Ursprünglich hieß es in der ersten Alarmierung, dass eine Gardine in Brand geraten sei.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immer wieder kamen am Wochenende Schaulustige zur Brandstelle. Vorbeifahrende Autos reduzierten das Tempo. Zur Brandursache und Schadenshöhe war am Sonntag weiterhin nichts bekannt. Ein Mensch war durch Rauch verletzt worden, hatte die Polizei am Freitag bekanntgegeben. Zwölf Bewohner der Wohnanlage konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit im Freien bringen.

Die Tide Sozialpsychiatrie ist eine Einrichtung des Diakonie-Hilfswerkes Schleswig-Holstein (DHW) und gehört zur Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (NGD-Gruppe). Zur Fockbeker Chaussee in Rendsburg gehören die Wohngruppen Fockbeker Chaussee 37 und 42. Die beiden Häuser liegen nur wenige Meter voneinander entfernt.