In Gettorf ist am Mittwochnachmittag ein Stall im Fuchsweg niedergebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden dabei weder Menschen noch Tiere verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.

Nach Auskunft von Gettorfs Wehrführer Frank-Andreas Greggersen wurde gegen 16.20 Uhr Alarm ausgelöst. Rund 40 Feuerwehrleute aus Gettorf rückten mit sieben Einsatzfahrzeugen an, weitere 20 Einsatzkräfte kamen mit zwei Fahrzeugen aus Osdorf hinzu.

Der etwa 100 Quadratmeter große Stall diente als Trockenlager für Heu und Stroh und ging daher schnell in Flammen auf. Ein Übergreifen auf das Wohngebäude und andere Stallungen, in denen unter anderem Landwirtschaftsmaschinen standen, konnte durch den Einsatz der freiwilligen Feuerwehrleute verhindert werden.

Der Einsatz dauerte mit den Nachlöscharbeiten bis etwa 22 Uhr. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen dazu aufgenommen.