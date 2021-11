Feuer in Mehrfamilienhaus in Rendsburg: Mann (79) bei Brand schwer verletzt

Rendsburg

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Freitagabend ein Mann (79) in eine Klinik gebracht werden: Er hat sich bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Augustenburger Straße in Rendsburg schwere Verletzungen zugezogen.

Warum das Feuer gegen 22.45 Uhr im Bereich der Küche ausgebrochen ist, ist unklar. Die Feuerwehr Rendsburg löschte den Brand im zweiten Obergeschoss. Während des Feuerwehreinsatzes mussten alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude verlassen. Nach Abschluss der Arbeiten konnten sie wieder in die zehn Wohnungen zurück.

Unklar ist, warum in der Wohnung ein Feuer ausgebrochen ist. Die Höhe des Sachschadens steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Die Wohnung des 79-Jährigen ist vorübergehend unbewohnbar.