Flintbek

Es waren kritische Minuten, nachdem am Montagnachmittag gegen 14 Uhr der Alarm bei der Feuerwehr Flintbek einging. Zuerst kam die Meldung „Feuer im Altenheim“, direkt danach wurde der Funkspruch der Leitstelle „erhöht“ und es hieß „Feuer groß, Menschenleben in Gefahr“.

„Wir waren schnell vor Ort und ein Trupp unter Atemschutz drang schnell in die verqualmte Wohnung vor und konnte die schwer verletzte Frau aus dem Gefahrenbereich bringen“, erklärt Flintbeks Gemeindewehrführer Jürgen Greiwing. Neben den Wehrleuten aus Flintbek wurden auch die Kameraden und Kameradinnen aus Böhnhusen und Boksee alarmiert, die kurze Zeit später an der Seniorenwohnanlage Mühlenhof in Flintbek eintrafen.

Zuvor waren laut Zeugenaussagen Hilfeschreie zu hören – die konnten später der Schwerverletzten zugeordnet werden. Das schnelle Eingreifen der Atemschutzgeräteträger verhinderte Schlimmeres, der Brand wurde schnell gelöscht.

Schwerverletzte wurde nach Lübeck geflogen

„Wir konnten die schwer brandverletzte Bewohnerin aus der brennenden Wohnung retten. Sie wurde von dem Rettungsdienst und einer Notärztin zunächst am Einsatzort versorgt und dann umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen“, teilte Pressesprecher Carsten Rehder vom Kreisfeuerwehrverband auf Nachfrage mit.

Neben der schwer verletzten Frau habe es noch zwei weitere Leichtverletzte mit Atemwegsreizungen gegeben, so Rehder weiter. Verbrannte Einrichtungsgegenstände wie ein Sessel und eine Matratze wurden bei dem Einsatz durch die Wehrleute aus dem Fenster im Obergeschoss geworfen.

Fest steht: „Die Wohnung, in der offenbar der Brand ausgebrochen ist, ist nicht bewohnbar. Allerdings sind die benachbarten Wohnungen nicht betroffen und so können die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren“, so Rehder weiter.

Ursache noch unbekannt, Polizei ermittelt

Über die Ursache des Feuers konnte der Pressesprecher noch keine Aussagen machen. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Zusammenhang. Rund 50 Wehrleute waren bei dem Einsatz beteiligt, die nachalarmierten Kameraden und Kameradinnen mussten jedoch nicht mehr ausrücken, da das Feuer schnell unter Kontrolle war. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage gemacht werden.