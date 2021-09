Feuer zerstört Ferienwohnung in Sophienhamm – 70 Rettungskräfte im Einsatz

Sophienhamm

Eine Ferienwohnung in Sophienhamm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist bei einem Brand zerstört worden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilt, war das Feuer aus bisher unbekannter Ursache am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr im Bereich des Dachgeschosses ausgebrochen.

Die Gäste der Ferienwohnung wurden nicht verletzt, sie konnten sich selber ins Freie retten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Bewohner aus dem Haus.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Die Feuerwehren brachten das Feuer unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser. Unter schwerem Atemschutz gingen mehrere Trupps zur Brandbekämpfung in da Haus vor. Weil sich das Feuer in der Wohnung schnell ausgebreitet hat, wurde die Feuerwehr Rendsburg mit der Teleskopmastbühne an den Brandort angefordert, um die Dachhaut zu öffnen und Glutnester zu löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten nach Angaben der Feuerwehr noch bis zum frühen Mittwochmorgen.

Im Einsatz waren rund 70 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Von RND/aab