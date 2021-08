Feuerwehr Molfsee im Lockdown erfolgreich bei der Nachwuchswerbung

Molfsee

Das zurückliegende Jahr mit Lockdown und Corona-Einschränkungen für den Dienstbetrieb war eine Herausforderung für die Freiwillige Feuerwehr Molfsee. Das verdeutlichte Gemeindewehrführer Michael Hamann in seinem Bericht, den er jetzt vor seinen Abstand haltenden Kollegen in der Fahrzeughalle der Wehr bei offenem Rolltor hielt. Erstaunlich: Fünf neue Frauen und Männer konnten 2020 als Neuzugänge gewonnen und damit der Altersdurchschnitt der Wehr um zwei Jahre auf 40,2 gesenkt werden, wie Peer Bo Kersig, Sprecher der Wehr, mitteilte.

Wegen Kontaktverbot auf soziale Netzwerke ausgewichen

Das Kontaktverbot im strengen Lockdown des vergangenen Jahres machte die Wehr in ihrer Kommunikation erfinderisch. Die verstärkte Nutzung von Facebook und Instagram im Internet sowie eine Plakataktion im Gemeindegebiet blieben nicht ohne Wirkung. Die Mitgliederzahl konnte auf 55 gesteigert werden. Dieser Trend halte auch im Jahr 2021 an, berichtet der Sprecher. Im ersten Halbjahr seien bereits vier weitere neue Kameradinnen und Kameraden angeworben worden.

Doch auch diese positive Entwicklung werde nicht ausreichen, um die Sollstärke der Wehr dauerhaft zu erhalten, macht Michael Hamann deutlich. Als ein Problemfeld hat der Wehrführer die eigene Jugendwehr ausgemacht, in der aktuell nur die geringe Anzahl von 14 Mädchen und Jungen aktiv sei. „Daran müssen wir arbeiten. Die Jugendfeuerwehr sichert unsere Zukunft und ist unser Rückgrat“ so Hamann.

Schulungen, Dienste und Festivitäten: Alles was Feuerwehr vor Ort ausmacht, musste im vergangenen Jahr unterbleiben. Die Einschränkungen reichten bis weit ins Jahr 2021, was auch der Grund für die späte Jahresversammlung der Wehr im August gewesen ist. Im Vordergrund habe dabei gestanden, „dass die Freiwilligen im Falle eines Einsatzes für die Molfseer Bürgerinnen und Bürger weiterhin da sind und nicht an Covid-19 erkranken“, so der Feuerwehrchef.

Die Einschränkungen wirkten sich allerdings kaum auf die Zahl der Einsätze aus. Bei 50 Einsätzen seien 2031 Arbeitsstunden für die Aktiven der Wehr Molfsee zusammengekommen, so der Jahresbericht. Mit dem Feuer am 21. August im Gewerbegebiet, bei dem ein Millionenschaden entstand und 180 Kräfte der Feuerwehren 26 Stunden im Löscheinsatz waren, erlebte die Wehr einen der „größten Einsätze in ihrer Geschichte“. Drei Wochen später waren die Molfseer bei einem Großfeuer in Mielkendorf im Einsatz, bei dem der mit Reetdach eingedeckte Dorfkrug ein Raub der Flammen wurde.

Bei Wahlen bestimmten die aktiven Mitglieder Rudi Geißler als Schriftwart und Andreas Hanus für weitere sechs Jahre als Jugendwart. Susanne Tillmann wurde mit dem Brandschutzehrenabzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet.