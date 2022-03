Damp

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist es bereits am Vortag zu einem größeren Ölunfall im Hafen von Damp an der Ostsee gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Kappeln war den Angaben zufolge gegen 15 Uhr bei Baggerarbeiten in der Hafeneinfahrt der Hydraulikschlauch eines Schwimmbaggers geplatzt.

„Daraufhin gelangte eine noch nicht bekannte Menge Hydrauliköl in das Hafenbecken“, teilte die Polizei mit. Der Baggerführer habe umgehend einen Ölschlängel ausgebracht, um eine weitere Ausbreitung des Öls zu verhindern.

Bei einer Nachkontrolle am Mittwochmorgen wurde jedoch festgestellt, dass sich der Ölfilm etwa auf die Hälfte des Hafenbeckens ausgebreitet hatte. Die Feuerwehren aus Damp und Eckernförde waren am Mittag noch mit etwa 20 Kräften samt Boot vor Ort, um das Öl mittels Fließ zu binden. Ebenfalls eingeschaltet sind das Ordnungsamt sowie die Untere Wasserbehörde.

Die Wasserschutzpolizeistation Kappeln hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung eingeleitet.