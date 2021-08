Schwedeneck

Jahrzehntelang aktiv im ehrenamtlichen Brandschutz: Ehrungen dafür gibt es ständig. Auch in Surendorf in Schwedeneck sind wieder vier Männer für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ausgezeichnet worden. Beim Nachwuchs haperte es dagegen lange. Das ist jetzt in Surendorf anders. Sieben Neue kamen auf einen Streich dazu. Kreis- und Landesfeuerwehrverband erkennen sogar einen flächendeckenden Trend.

„Immer mehr junge Menschen stoßen zur aktiven Truppe dazu“, bestätigt Ditmar Raabe-Müske, Geschäftsführer des Kreisfeuerwehrverbands Rendsburg-Eckernförde. „Auch die Jugendfeuerwehren, die einen Teil des Nachwuchses garantieren, haben Zulauf. Den jüngsten Schub gibt aus meiner Sicht die Hochwasserhilfe der Feuerwehren.“

Fünf Neue in Surendorf schon zu Feuerwehrmännern befördert

Aber eben nicht nur. Ausgerechnet in der Corona-Zeit gelang in Surendorf die Aufstockung. Dabei war die „Sichtbarkeit“ der Freiwilligen Feuerwehren, abgesehen von Einsätzen, seit März 2020 kaum mehr geben. „Wir hatten trotzdem großes Glück“, sagt Wehrführer Heinfried Ahrens.

„Wir haben sieben neue Aktive, davon sechs jüngere Männer, die nichts mit Feuerwehr am Hut hatten, und einer, der vorher in Fleckeby aktiv war. Fünf konnte ich bei der jüngsten Jahresversammlung schon zu Feuerwehrmännern ernennen.“ Zusätzlich meldete sich vor Kurzem eine junge Frau als Anwärterin. Sie gehört noch nicht zur Truppe.

Nino Hönicke, Björn Prüß, Christopher Matthiesen, Kalle Warncke und Witigo von Schönfels sind neue Aktive in der Surendorfer Wehr. Wehrführer Heinfried Ahrens (v.li.) beförderte sie zu Feuerwehrleuten. Quelle: FFW Surendorf

Fazit: Surendorfs Feuerwehr umfasst jetzt trotz des überraschenden Todes zweier Mitglieder und diverser Wechsel in die Ehrenabteilung oder die Gruppe fördernder Mitglieder 34 Aktive, darunter elf Atemschutzgeräteträger. Bei der Jahresversammlung 2020 hatte die Einsatzabteilung nur 27 Männer und Frauen.

Wertschätzung und Kameradschaft zählen in der Feuerwehr

Wehrführer Ahrens selbst ist einer der „(G)Oldies“. Er trägt das Brandschutzehrenzeichen Gold für 40 Jahre aktiven Dienst, das Bürgermeister Sönke Paulsen ihm, Manfred Tobian, Peter Haase und Uwe Wichert Bürgermeister kürzlich an die Uniform steckte. Ahrens ist Orts- und auch Amtswehrführer.

Abgesehen von der „Ordensverleihung“, ein Akt der Wertschätzung für Ehrenbeamte, machen die Brandschützer selbst kein Aufhebens um ihre Bereitschaft, Menschen 365 Tagen im Jahr unter Einsatz der eigenen Gesundheit zu helfen. Sie sind selbstverständlich rund um die Uhr einsatzbereit – ob es brennt, ein schwerer Unfall passiert oder eine Tür für Rettungskräfte geöffnet werden muss.

Bürgermeister Sönke Paulsen hat Peter Haase, Manfred Tobian, Heinfried Ahrens und Uwe Wichert (von links) mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Quelle: FFW Surendorf

Lange Zeit wechselten gestandene „Oldies“ in großer Zahl in die Ehrenabteilung, die Riege derer, die ab 67 Jahren nicht mehr eingesetzt werden. In vielen Wehren fehlte aber der Nachwuchs. Zudem sind jüngere Aktive oft Berufspendler und tagsüber nicht oder zu spät zur Stelle. Und wer von den jüngeren Frauen und Männer in einsatzfähigen Alter hat neben Beruf und Familien überhaupt noch Zeit oder Arbeitgeber, die Freiwillige jederzeit freistellen?

„Die Bereitschaft mitzumachen wächst trotzdem landesweit“, bilanziert Holger Bauer, Sprecher des Landesfeuerwehrverbands. „Wir stellen das seit einigen Jahren fest, wobei es einzelne Wehren gibt, die weiter Probleme haben. 2020 sind 600 Aktive mehr zu den rund 50.000 Feuerwehrleuten in Schleswig-Holstein dazugestoßen. Ob der Trend trotz Corona anhält, ist offen.“

Moderne technische Ausrüstung der Feuerwehren reizt

Wieso der Wandel? Raabe-Müske sieht die ausgefeiltere technische Ausrüstung der Wehren als einen Grund. „Mit modernen Fahrzeugen und ihren Möglichkeiten umzugehen, reizt Technikbegeisterte“, sagt er. „Dazu kommen die Kameradschaft und die interessante Ausbildung.“ Jüngere wollten in den Dienststunden gezielt Neues erproben. „Danach sitzt man heute nur kurz zusammen und geht dann wieder anderen Dingen nach.“

Bauer führt auch „weiche“ Ausbildungsfaktoren an, die über die Feuerwehrausbildung hinaus hilfreich sind: Menschenführung, Konfliktmanagement, gegenseitige Wertschätzung. „Außerdem werben die Wehren vor Ort selbst mit tollen Websites, die auch über aktuelle Einsätze berichten, und bekommen von uns Infomaterial für Interessierte.“

So ist es auch in der Gemeinde Schwedeneck. Die Initialzündung in Surendorf lieferte aber der persönliche Kontakt. Beim „Bier auf Anstand vor der Haustür“ kam der Wehrführer mit jüngeren Nachbarn locker ins Gespräch. Einige waren schnell überzeugt von der guten Sache und warben gleich noch Bekannte aus dem Neubaugebiet für ein Hobby, das der Allgemeinheit dient.