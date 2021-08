Schacht-Audorf

Starke Rauchentwicklung war das Stichwort, zu dem die Freiwillige Feuerwehr am Mittwochnachmittag um 14.47 Uhr in den Rader Weg in Schacht-Audorf gerufen wurde.

Feuer in Schacht-Audorf: Sofa brannte

Als die Retter eintrafen, drang nach Angaben der Feuerwehr dichter Qualm sowohl aus dem Kellergeschoss als auch dem ersten Obergeschoss, weswegen die Feuerwehren aus Schülldorf und Osterrönfeld zusätzlich ausrückten.

„Im Obergeschoss des Einfamilienhauses brannte ein Sofa, das zum Löschen nach draußen gebracht wurde“, sagt Daniel Passig, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde.

Ein Bewohner vom Rettungsdienst behandelt

Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst behandelt, aber nicht ins Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten gegen 16.30 Uhr beschlagnahmte die Kriminalpolizei die Brandstelle für ihre Ermittlungen. Zur Ursache und der Schadenshöhe konnten die Behörden am Mittwochabend noch keine Angaben machen.

Mit der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei und damit insgesamt rund 60 Einsatzkräfte vor Ort.