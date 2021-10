Rendsburg

Richtfest an der neuen Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) des Kreises Rendsburg-Eckernförde: Am Freitag waren zahlreiche Feuerwehrleute, Kommunalpolitiker und Handwerker zur Feierstunde auf der größten Baustelle, die die Kreisverwaltung seit Jahrzehnten stemmt. Mehr als 16 Millionen Euro werden derzeit vom Kreis in das neue Quartier für den Löschzug Gefahrgut (LZ-G), die Technische Einsatzleitung und die Fachgruppe Feuerwehr und Katastrophenschutz investiert. Die Gewerke mit vielen Betrieben aus der Region kommen gut voran. Und doch wird sich die Fertigstellung des Komplexes verzögern.

Baustoffe nicht lieferbar

Torben Delfs vom Büro WDK-Architekten beim Richtfest an der neuen Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Quelle: Paul Wagner

Ursprünglich war geplant, das 165 Meter lange Gebäude im Sommer kommenden Jahres in Betrieb zu nehmen. Nun verzögert sich die Fertigstellung um mindestens zwei Monate. Der Grund: Lieferschwierigkeiten bei zahlreichen Baustoffen. Wie Torben Delfs vom Büro WDK-Architekten und Sprecher der Generalplaner erklärte, verzögert sich beispielsweise die Lieferung von Mineralwolle bereits um ein halbes Jahr. „Die aktuelle Lage ist global ein Problem geworden. Die Industrie lässt die Handwerker hängen“, so Delfs mit Blick auf den Mangel an Baustoffen. Auch bei Fenster und Fassadenteilen für die Baustelle gibt es Lieferprobleme.

Alle Beteiligten versuchten, die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. So habe man nach Auskunft von Sebastian Hetzel, dem zuständigen Fachbereichsleiter der Kreisbauverwaltung, schon einzelne Gewerke zeitlich nach vorn gezogen. So konnten weite Teile der Außenanlagen bereits fertiggestellt werden. Dies sei bei der Feuerwehrzentrale möglich, da die Zufahrten und Stellflächen künftig unter anderem schwere Einsatzfahrzeuge tragen müssen und daher auch während der Bauphase von Baggern und Lkw befahren werden können.

Einsatzbereitschaft nicht in Gefahr

Die verzögerte Fertigstellung sei für die Feuerwehr des Kreises kein Problem, unterstreicht Kreisfeuerwehrchef Mathias Schütte. „Heute überwiegt die Freude“, so der Kreiswehrführer mit Blick auf den Rohbau. Die Wehren seien froh, dass es den Neubau überhaupt geben wird. Der Standort zwischen Kanaltunnel und Autobahnkreuz Rendsburg sei für die Anforderungen und die Erreichbarkeit ideal. Der Umzug des Löschzugs Gefahrgut und der Einsatzleitung werde konkret geplant, sobald abzusehen ist, dass der Bau fertig wird. Die Einsatzbereitschaft der Einheiten sei bis dahin zu keiner Zeit gefährdet, versichert Schütte.

Bisher sind Feuerwehrtechnische Zentrale und Löschzug Gefahrgut an unterschiedlichen Standorten in Rendsburg untergebracht. Die FTZ hat ihr Quartier zurzeit in der Berliner Straße, der LZ-G hat seine Garagen in der Graf-von-Stauffenberg-Straße.

Die bisherigen Depots gelten als veraltet. Daher hatte es seit 2017 langwierige Diskussionen gegeben, in denen Ausschüsse des Kreises gemeinsam mit der Spitze der Kreisfeuerwehr über Standort, Nutzer, Ausstattung und nicht zuletzt die Kosten der neuen Feuerwehrzentrale gerungen hatten. Trotz der verhältnismäßig hohen Kosten, die zuletzt auf 16,7 Millionen Euro gestiegen waren, sprach Reimer Tank als Vorsitzender des Bauausschusses beim Richtfest stellvertretend für den Landrat und die Kreispräsidentin von einer „guten und mutigen politischen Entscheidung“.