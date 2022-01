Die norddeutsche Schriftstellerin Dörte Hansen hat mit „Mittagsstunde“ einen Bestseller geschrieben, der nun verfilmt wird. Auf dem Dorfplatz und dem Parkplatz vor Edeka Schmoock in Felde wurden ein paar Sequenzen für den Kinofilm nachgedreht.

Was Charly Hübner in Felde dreht

Von Karina Dreyer