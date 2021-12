Rendsburg

Es hatte sich bereits angedeutet: Die Parkgebühren in Rendsburg sollen zum 1. Januar 2022 um 20 Prozent steigen. Grund dafür ist die Umsatzsteuerpflicht der Kreisstadt für die Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Parkraums. Nun hat das Finanzamt bestätigt, dass dieses Vorgehen rechtskräftig ist.

Stadt Rendsburg nennt neue Preise für Parktickets

Laut der Stadt Rendsburg sind von der Erhöhung das Parkdeck Nienstadtstraße, die Tiefgarage des Rathauses sowie die öffentlichen Parkflächen im Bereich der Torstraße und der Schleuskuhle betroffen. Ein Monatsticket soll für die Anwohnerinnen und Anwohner in der Rendsburger Altstadt 30 Euro kosten, ein Jahresticket 300 Euro. Alle weiteren Bürgerinnen und Bürger zahlen 42 Euro im Monat beziehungsweise 420 Euro im Jahr. Für Inhaberinnen und Inhaber von Bewohnerparkausweisen in der Zone Altstadt fällt für die Jahreskarte eine zusätzliche Verwaltungsgebühr von 30 Euro an.

Ratsversammlung soll Erhöhung der Parkgebühren am 16. Dezember beschließen

Eine weitere Neuerung: Die Jahresverträge sollen laut der Stadt Rendsburg aus organisatorischen Gründen jeweils im Folgejahr auf den Jahreszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember umgestellt werden. Eine Berechnung für 2022 aller Monats- und Jahresparktickets soll nach dem Beschluss der Ratsversammlung am 16. Dezember zugeschickt werden. Die Ratsversammlung hat Mitte Dezember also in der Causa Parkgebühren in Rendsburg das letzte Wort.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 26. Oktober hatte der Bauausschuss in seiner Sitzung der Ratsversammlung empfohlen, die Parkgebühren um die abzuführende Umsatz- und Körperschaftssteuer entsprechend anzuheben – um Kosten und Einnahmen in Einklang zu bringen. Die Stadt muss die Steuer selbst an das Finanzamt weiterleiten, es handele sich also lediglich um einen Durchlaufposten.