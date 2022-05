Dänischenhagen

Die „Unser Norden Stiftung“, hauptsächlich getragen durch die Coop-Genossenschaft sowie die Rewe-Gruppe, unterstützt die Landeswettbewerbe der Special Olympics, die erstmals im Norden ausgetragen werden, finanziell. Die sportlichen Wettkämpfe für Menschen mit Behinderung finden Ende des Monats auf verschiedenen Sportstätten in der Region statt – unter anderem Golf- und Land-Club Gut Uhlenhorst in Dänischenhagen.

Special Olympics: Eigentlich hätten sie schon vergangenes Jahr stattfinden sollen

Dort nahmen die Organisatoren der Special Olympics am Montag eine Spende in Höhe von 5000 Euro von Vertretern der Stiftung entgegen. Die Wettbewerbe finden dann vom 25. bis 28. Mai statt. „Eigentlich hätte es schon letztes Jahr so weit sein sollen, aber die Pandemie kam dazwischen“, sagte Dieter Lutz, Vizepräsident des Landesverbandes Special Olympics. „Wir haben so viele Jahre dafür gearbeitet und so viele tolle Unternehmen gefunden, die uns helfen – jetzt wollen die Athletinnen und Athleten auch endlich loslegen.“

Die bevorstehenden Landesspiele, die auch in den Sportstätten der Universität in Kiel ausgetragen werden, sind vergleichbar mit regionalen Meisterschaften. Für die rund 260 Athleten aus Schleswig-Holstein dienen sie der Qualifikation für die nationalen Spiele in Berlin, die dann im Juni ausgetragen werden. „Eigentlich hätten wir mit noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet, doch aufgrund der Pandemie haben viele Werkstätten noch nicht wieder mit dem Training begonnen“, bedauert Dieter Lutz. Umso größer die Freude über die Spende der Stiftung.

„Wir unterstützen solch ein Engagement besonders gerne, denn gerade als Genossenschaft ist uns der Gemeinschaftsgedanke wichtig“, so Gregor Bunde, Vorstandsmitglied der Coop. „Es geht hier um viel mehr als nur die Förderung einzelner Veranstaltungen. Die Sportlerinnen und Sportler erhalten darüber hinaus Gesundheitsangebote, was diesen Verein besonders unterstützenswert macht.“

Der Verein „Special Olympics Deutschland in Schleswig-Holstein“ hat sich 2005 gegründet. Er ist eine von mehreren deutschen Organisationen, der weltweit größten, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Jahr 1968 durch Eunice Kennedy-Shriver – einer Schwester des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy – ins Leben gerufen, sind die Special Olympics heute mit nahezu vier Millionen sportbegeisterten Menschen in weltweit 170 Ländern vertreten.