Der Rundweg am See in Bordesholm ist eine beliebte Laufstrecke. Von der kommenden Woche an gibt es eine weitere Attraktion neben dem idyllischen Landschaftsbild: ein Fitnessparcours mit fünf Geräte im Amtmannspark – eine ideale Anlaufstelle, um gegen den oft zitierten Corona-Bauch etwas zu tun.