Im Umweltausschuss in Bordesholm musste sich Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) einen ziemlichen Rüffel abholen. Die Ausschussvorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne) betonte, dass „zukünftig bei der Vorbereitung und Umsetzung von solchen Beschlüssen genauer und vorsichtiger gearbeitet werden muss“. Spätestens ab Oktober werden alle Geräte genutzt werden können, so das Versprechen Büssows. Er räumte ein: „Das hätte man besser machen können.“

Die Gemeinde Bordesholm hatte dem nicht unumstrittenen Standort am Seerundweg im Amtmannspark im März 2021 mehrheitlich zugestimmt. Die CDU hatte das Projekt abgelehnt, weil die Geräte im Park nicht zum historischen Umfeld passen würden. Von einer 200 Quadratmeter großen Fläche war damals die Rede. Es handelt sich um ein Projekt des Tourismusvereins Bordesholmer Land, in dem Büssow der stellvertretende Vorsitzende ist. Von den Kosten von 20 000 Euro trägt die Aktivregion Mittelholstein über drei Viertel – dafür muss das Projekt aber am 15. September abgerechnet sein. Und der Zeitdruck, aber auch ein bisschen Pech, sind die Gründe für die Verzögerung. Büssow war Ende Juli davon ausgegangen, dass alle Geräte spätestens in der ersten Augustwoche genutzt werden könnten.

Bürgermeister Ronald Büssow (links) und Sven Ingwersen, Bau- und Ordnungsamtsleiter, packten am 27. Juli ein Gerät für ein Foto aus. Anschließend wurde es wieder verschweißt. Und das ist es auch jetzt noch. Quelle: Frank Scheer

Die Umsetzung des Projektes stellte sich für Ausschussmitglieder anders dar, als sie sich das bei dem damaligen Beschluss vorgestellt haben. Das wurde bei einem Ortstermin deutlich. „Vor allem wird deutlich mehr Platz für die Geräte benötigt, als auf dem ursprünglichen Plan angedeutet wurde“, so Carola Ketelhodt. Etwa doppelt so viel. Norbert Baschke (CDU) monierte auch, dass ein Baumschutzgutachter erst im Nachhinein eingeschaltet worden sei.

Bei dem alten Baumbestand im Park wäre das für ihn klar gewesen. Bei den Erdarbeiten für die Fundamente sind dann auch die Wurzelbereiche von zwei alten Kastanien durch den ausführenden Technischen Betriebshof (TBH) der Gemeinde beschädigt worden. Der Baumsachverständige Hartwig Kahnt bezifferte den Schaden im Wurzelbereich bei dem einen Baum auf zehn und beim zweiten auf fünf Prozent.

Abwasserrohr vom Alten Kreishaus in Bordesholm beschädigt

Beim Aufbau des fünften Gerätes wurde eine Regenwasserleitung des Alten Kreishauses an der Heintzestraße beschädigt. „Wir haben Pläne vor Ort gehabt, da sei die Leitung aber nicht eingezeichnet gewesen“, so Bürgermeister Ronald Büssow. Man habe sofort die Arbeiten beendet und die Leitung repariert. Als neuer Standort für das Fitnessgerät ist nun eine Fläche vorgesehen, die sich auf der anderen Seite des Seerundwegs schräg gegenüber den bislang eingebauten Geräten befindet. „Dabei sind Untere Naturschutzbehörde, Obere Denkmalschutzbehörde und Anlieger beteiligt worden“, so der Bürgermeister. Ulrich Schuster (CDU) scheiterte im Ausschuss mit seinem Vorschlag, alle Geräte wieder abzubauen und an einem neuen Standort wieder aufzubauen. Die Unabhängige Wählergemeinschaft Bordesholm brach nochmals eine Lanze für den Standort im Amtmannspark. „Die Geräte müssen dort aufgestellt werden, wo Menschen sind – und das ist hier der Fall“, so Jessen.

Die drei noch verpackten Geräte sind übrigens deshalb noch nicht freigegeben worden, weil Rasen angepflanzt worden sei, so Büssow. „Rollrasen war Ende Juli nicht zu bekommen“, betonte der Bürgermeister. Der Rasen sei aber mittlerweile so weit, dass man in den nächsten zwei Wochen die bereits stehenden drei Geräte freigeben könnte, so Karsten Gerdt-Stoffregen, Leiter des TBH. Am Donnerstag gab es einen weiteren Ortstermin mit dem Baumexperten Hartwig Kahnt. Der Bereich, in dem das fünfte Trainingsgerät installiert werden soll, wurde abgestimmt.