Das Fitnessstudio Vitamax in Bordesholm plant ein Outdoorareal fürs Krafttraining. Ab August soll es am Moorweg losgehen. Dabei geht es nicht darum, die Geräte einfach nur ins Freie zu stellen. Wegen der Corona-Krise sieht Inhaber Peter Becker die Investition als Notwendigkeit, aber auch als Chance an.