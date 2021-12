Flugzeug-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen über die Transall

Hohn

Das Luftwaffentransportgeschwader 63 vom Flugplatz Hohn verabschiedet sich von der Transall. Am Mittwoch, 15. Dezember 2021, wird das Luftwaffentransportgeschwader 63 aufgelöst.

Im September landeten mehrere Flugzeuge der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst Hohn in der Nähe von Rendsburg, um sich bei einem sogenannten Fly-out von der Transall zu verabschieden.

Transall war Rückgrat der Luftwaffe

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) erinnerte zur Außerdienstellung der Transall an die Einsätze und Hilfsaktionen mit dem Flugzeug. „Es ist großartig, was Sie hier über Jahrzehnte geleistet haben“, teilte sie an die Soldatinnen und Soldaten vom Luftwaffentransportgeschwader 63 gerichtet mit.

Die Transall habe als fliegendes Lazarett gedient und mit ihr seien Verwundete gerettet worden. „Ohne die Transall C-160 und das Geschwader in Hohn hätte die Luftwaffe über Jahre ihren Auftrag nicht erfüllen können.“

Im Juni war eine Retro-Transall in Sonderlackierung zu einer Abschiedstour gestartet. Die Ära der Propellermaschinen vom Typ Transall bei der Luftwaffe geht nach mehr als 50 Jahren zu Ende. Der letzte Transall-Verband wird Ende aufgelöst. Der Flugplatz Hohn dient der Luftwaffe künftig als Ausweichflugplatz.

