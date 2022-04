Fockbek

In Fockbek ist am Montagmorgen ein Auto durch einen massiven Teleskop-Stützfuß schwer beschädigt worden. Nun sucht die Polizei den Fahrer, der das Teil von seinem Lastwagen oder Anhänger verloren hat.

Zeugen in Fockbek gesucht: Lastwagen verliert massives Metallteil

Nach Angaben der Behörde überfuhr am Montag (11. April) gegen 10.40 Uhr ein Auto den Teleskop-Stützfuß und wurde dabei am Unterboden schwer beschädigt. Demnach ereignete sich der Unfall zwischen Hohn und Fockbek auf der B 202 in Höhe von Garlbek.

Die Verliererin oder der Verlierer des Teils wird nun gebeten, sich zwecks Schadensregulierung mit der Polizei-Station in Fockbek unter Telefon 04331/332 266 0 in Verbindung zu setzen.