In Fockbek haben Diebe erneut ihr Unwesen getrieben. Wie berichtet, war es im Lidl in der Gemeinde und weiteren Supermärkten in der Region immer wieder zu Taschendiebstählen gekommen, die Polizei hatte deswegen eine Aufklärungskampagne gestartet.

Fockbek: Supermarkt wiederholt Ziel von Dieben

Im konkreten Fall sollen zwei Täterinnen am Mittwoch gegen 12 Uhr versucht haben, Gegenstände aus der Handtasche einer 82-Jährigen zu entwenden. Sie wurden dabei jedoch von einer Zeugin beobachtet, die die ältere Dame auf den Tatversuch aufmerksam machte, so die Polizei.

Die Polizei bittet die aufmerksame Zeugin nun, sich unter 04331/332 26 60 zu melden.