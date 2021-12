War es ein Unglück oder geht der Tod einer 54-Jährigen auf eine Straftat zurück? Der Fund einer Leiche an der B203 zwischen Eckernförde und Goosefeld löste am Wochenende Spekulationen aus. Oberstaatsanwalt Axel Bieler ist sich sicher: „Es war ein Unglück.“ Er klärt auch auf, warum die Tote kaum Kleidung trug.

An der Bundesstraße 203 nahe Goosefeld – kurz hinter Eckernförde in Richtung Rendsburg – entdeckte eine Joggerin am Sonnabendmorgen eine tote Frau im Graben. Das Bild zeigt nicht den genauen Fundort. Quelle: Cornelia D. Mueller