Molfsee

Im vergangenen Jahr endete die Saison im Freilichtmuseum Molfsee wie in den Vorjahren Ende Oktober – mit dem Neubau des Eingangs- und Ausstellungsgebäudes sollte das Freilichtmuseum zu einem Anziehungspunkt über das gesamte Jahr werden.

Und so ist dieser Advent quasi der erste, in dem Kulturfreunde täglich die Möglichkeit haben, das Freilichtmuseum zu besuchen, da das neue Eingangs- und Ausstellungsgebäude – genannt Jahr100Haus – Ende März eröffnet wurde. Dort wird unter anderem auf 920 Quadratmetern eine Schau in sechs übergeordneten Themenbereichen angeboten, bei der die großen Fragen des Alltags aus den vergangenen 100 Jahren Thema sind.

Lichterpark beginnt um 16.30 Uhr täglich

Das Freigelände präsentiert sich den Gästen erstmals auch im Winter in voller Pracht, denn Teile des Geländes werden seit dem 19. November (bis zum 9. Januar) in einen Lumagica-Lichterpark verwandelt. Direkt nach Einbruch der Dunkelheit wird entlang der vielen historischen Gebäude täglich der rund 1,5 Kilometer lange Licht-Parcours geöffnet.

Für den Besuch gelten andere Öffnungszeiten und Preise als für das Museum, das Freigelände ist ab 16 Uhr geschlossen, und um 16.30 Uhr beginnt das Lichterspektakel. Alle Infos dazu sowie die Möglichkeit, Karten zu bestellen, gibt es unter www.freilichtmuseum-sh.de/de/lumagica. Im Lichterpark gilt die 3G-Regel, der Zugang ist ebenfalls über das Jahr100Haus.

Doch das Museum hat noch viel mehr zu bieten. Am Sonnabend, 4. Dezember, heißt es ab 11 Uhr „Highlights der neuen Ausstellung“. Liesel Lodde-Schettel führt durch die Ausstellung, in der unterschiedliche Objekte aus den vergangenen 100 Jahren zu sehen sind.

„Advent am Feuer“ mit Förtchen und Apfelpunsch

Bei der Aktion „Basteln wie zu Omas Zeiten“, die am Sonnabend, 4. Dezember, um 14 Uhr startet, erklärt Annegret Jonescheit, wie Kinder einfache Kerzenleuchter für die Adventszeit oder Sterne und Ketten aus Papier als Schmuck für den Weihnachtsbaum fertigen können. Der Workshop richtet sich an Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren.

Am Sonntag, 5. Dezember, heißt es ab 14 Uhr „Advent am Feuer – mit Geschichten, Liedern zum Mitsingen, heißem Apfelpunsch und Förtchen“. Die Moderation haben Dagmar Karmainsky und Annegret Jonescheit, in einem der historischen Gebäude soll vorweihnachtliche Stimmung aufkommen.

Die Pandemie geht natürlich auch am Freilichtmuseum Molfsee nicht spurlos vorbei, im Jahr100Haus sind im Dezember offene Impfaktionen geplant. Die Anfrage nach Räumlichkeiten kam von der Kassenärztlichen Vereinigung – gern stellten die Verantwortlichen Räume zur Verfügung. An vier Tagen werden die Impfteams anrücken.

Offene Impfaktionen im Dezember

Impfwillige sollten sich folgende Termine im Kalender anstreichen: Montag, 6. Dezember, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr, Dienstag, 7. Dezember, von 10 bis 16 Uhr, Donnerstag, 9. Dezember, ebenfalls von 10 bis 16 Uhr sowie Sonnabend, 11. Dezember, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.

Zu den angegebenen Zeiten können Interessierte ohne Termin vorbeikommen, um sich im Jahr100Haus impfen zu lassen. Ganz wichtig: Die Impfinteressierten sollten sich vorab auf der Seite des Landes Schleswig-Holstein informieren, was zur Impfung mitgebracht werden sollte.