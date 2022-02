Mahnwache statt Jubiläumsfeier: Fridays for Future Eckernförde hat am Freitag zum dreijährigen Bestehen für mehr Klimaschutz demonstriert. Im Februar 2019 fand die erste Demonstration der Klimaaktivisten in Eckernförde statt. Seitdem hat die Gruppe auch schon einen großen Erfolg erzielt.