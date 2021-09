Viele CDU-Mitglieder hätten Friedrich Merz lieber als Kanzlerkandidat gesehen – auch in Rendsburg. Das brachten einige am Freitagabend in der ACO-Thormanhalle in Büdelsdorf auch zum Ausdruck. Merz war zu Gast, um den Bundestagskandidaten Johann Wadephul im Wahlkreis 4 zu unterstützen.