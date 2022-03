Rendsburg

Zwischen Corona-Pandemie und der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge hatte der Kreis Rendsburg-Eckernförde in den vergangenen Wochen ein weiteres Mammutprojekt zu stemmen. Tausende alte Führerscheine müssten auf Basis einer bundesweiten Regelung gegen die neuen EU-Plastikkarten ausgetauscht werden. Jetzt meldet die Führerscheinbehörde einen Zwischenerfolg: Die ersten 7886 Autofahrer mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben die neuen Plastikkarten in der Tasche.

„Im Großen und Ganzen hat die Aktion gut geklappt“, sagt der zuständige Fachdienstleiter Jörn Petersen. Gemeinsam mit einem elfköpfigen Team hatte er die Anträge der Autofahrer nach und nach bearbeitet. Zwischen dem 10. Januar und dem 4. März lief der sogenannte „Umtauschmarathon“ der Führerscheinstelle.

Einige wenige Anträge sind noch nicht vollständig abgewickelt, da die neuen Plastikkarten direkt aus der Bundesdruckerei an die Inhaber geschickt werden. Dies soll in den kommenden Tagen abgeschlossen sein. „Wir bitten die Kunden da noch um ein wenig Geduld“, sagt Petersen.

Besonders interessant: Viele Menschen wollten offenbar aus nostalgischen Gründen ihren alten entwerteten „Lappen“ behalten. „Das ist natürlich kein Problem“, so Petersen. „Wir haben dann um einen frankierten Umschlag gebeten und den alten, ungültig gestempelten Führerschein zurückgeschickt.“ Petersen schätzt, dass um die 20 Prozent der Inhaber von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben.

Antrag für den Führerschein auch digital

Für die kommenden Geburtsjahrgänge von 1959 bis 1964, die ihren Führerschein bis zum 19. Januar kommenden Jahres umtauschen müssen, will der Kreis weitere Möglichkeiten für das Prozedere einführen. So waren zum Beispiel diesmal noch nicht alle Amtsverwaltungen mit im Boot, um die Formulare vor Ort entgegenzunehmen. Petersen will nun das Gespräch mit der kommunalen Familie suchen, damit die Menschen im Kreis künftig das Thema in allen Amtsverwaltungen klären können.

Auch soll schon in wenigen Tagen auf der Internetseite der Kreisverwaltung ein Online-Formular freigeschaltet werden. Dort können alle Dokumente rund um den Führerscheintausch hochgeladen und digital ausgefüllt werden. Ab dann können auch diejenigen, die erst Anfang kommenden Jahres dran sind, ihren Umtausch in die Wege leiten.

Für den Tausch müssen weiterhin diverse Unterlagen eingereicht werden. Neben dem Antragsformular sind das Kopien

– des bisherigen Führerscheins (Vorder- und Rückseite),

– des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) oder des gültigen Reisepasses mit aktueller Meldebescheinigung (nicht älter als drei Monate) sowie

– ein Lichtbild der Größe 35 x 45 mm im Hochformat (bitte das Foto nicht den Maßen entsprechend vorschneiden!) und die

– Unterschrift zur Herstellung des Kartenführerscheines.

Die Kunden werden weiterhin gebeten, dieses per Post oder eben in wenigen Tagen über die Internetseite des Kreises zu erledigen.

Da in Deutschland Führerschein- und Melderegister aus Datenschutzgründen nicht verknüpft sind, weiß der Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht genau, wie viele Menschen ihre Führerscheine tauschen müssen. Ihre Zahl kann nur geschätzt werden. „Wir gehen weiter davon aus, dass wir im Schnitt etwa 7800 Führerscheine pro Jahr umtauschen müssen“, sagt Petersen.