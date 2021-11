In einem Amtsausschuss sitzt die ehrenamtliche Kommunalpolitik (Bürgermeister/in und weitere von der jeweiligen Gemeindevertretung gewählt Personen) der angehörigen Gemeinden. Das Stimmrecht ist anteilig nach Einwohnerzahl. Unter anderem billigt, verändert oder lehnt der Amtsausschuss den Haushalt der Verwaltung ab und stellt Weichen für Verwaltungsentscheidungen, die die Gemeinden betreffen, überwacht deren Durchführung. Er ist höchstes Organ des Amtes.

Aus der Mitte des Ausschusses werden der ehrenamtliche Amtsvorsteher oder die Amtsvorsteherin, die dem Amtsausschuss jeweils vorsitzen, gewählt. Das ist im Dänischen Wohld Jens Krabbenhöft (CDU), der Bürgermeister von Lindau. Das Amt Dänischer Wohld wird nicht wie kleinere Ämter ehrenamtlich durch den Amtsvorsteher, sondern hauptamtlich durch den Amtsdirektor, den Verwaltungsjuristen Matthias Meins, geleitet. Der Amtsausschuss hat ihn auf Zeit gewählt. Zudem gibt es einen Büroleitenden Beamten. In Gettorf ist das Tomas Bahr.

In ehrenamtlich geführten Ämtern wie dem kleineren Amt Dänischenhagen stehen Leitende Verwaltungsbeamte an der Spitze der Amtsverwaltung. In Dänischenhagen ist das Sandra Westphal.