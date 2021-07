Kunst und Kultur kehren auch in Achterwehr aus der Corona-Zwangspause zurück: Die Galerie für aktuelle Kunst eröffnet am Donnerstag, 15. Juli, ab 16 Uhr mit „Farbenspiel“ ihre erste Ausstellung in diesem Jahr. Zu sehen sind Malerei, Aktions- und Goldschmiedekunst sowie Skulpturen.