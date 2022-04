Verschandelung des jüdischen Friedhofs in Westerrönfeld oder legitime Nutzung der Vorfläche? Während der Kreis Rendsburg-Eckernförde in der Zwischenzeit ein Verfahren eingeleitet hat, sorgt die Garagen-Aufstellung auch bei einem überparteilichen Bündnis für Empörung. So geht es jetzt weiter.