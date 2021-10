Gasalarm in der City von Eckernförde: Sonntagmittag rückte die Feuerwehr zur Kieler Straße aus. Mitarbeiter des Lokals Domkrug hatten merkwürdigen Geruch bemerkt. Der Kirchplatz wurde abgesperrt.

Warum in der Eckernförde City Gasalarm war

Von Rainer Krüger