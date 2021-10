Strande

Schmal ist die Straße Zum Mühlenteich in Strande. Auch kleine Autos müssen hier auf den Randstreifen ausweichen, wenn sie sich begegnen. Dennoch fahren sich hier oft große Laster fest. Und das hat auch etwas mit der globalisierten Arbeitswelt zu tun.

Eigentlich ist der Weg zum Klärwerk Bülk gut ausgeschildert. Am Kreisel an der Ortseinfahrt nach Strande weist ein Schild darauf hin, dass der reguläre Weg zum Klärwerk über die dritte Ausfahrt führt. Dennoch nehmen immer wieder Lastwagen, deren Fahrer nicht aufpassen, die zweite Ausfahrt und fahren dann auf der Dänischenhagener Straße in den Ort hinein.

Dort führt das Navigationsgerät die Fahrer dann in die schmale Straße Zum Mühlenteich. Es sind in der Regel Baufahrzeuge für das Klärwerk, dessen Anlage mehr oder weniger laufend erweitert, modernisiert oder umgebaut wird.

Was das Navi allerdings nicht weiß: Die Fahrt auf der Straße Zum Mühlenteich in Strande endet nach etwa 500 Metern vor einer geschlossenen Schranke. Und die Lkw-Fahrer oder -Fahrerinnen müssen sich dann rückwärts wieder aus dem engen, nicht überall gut einsehbaren Weg heraus manövrieren.

Vor Kurzem erst fuhren sich in Strande wieder zwei Laster fest

„Heute sind hier wieder zwei Fahrzeuge gestrandet“, kritisierte vor Kurzem eine Einwohnerin aus Strande in der Fragestunde der Gemeindevertretung. Radler hätten sich in die Büsche retten müssen. Das Zurücksetzen der Laster sei umso gefährlicher, weil der Weg rückwärts erst am Strander Kindergarten und dann an der Schule vorbeiführt. Unter anderem ist hier auf dem schmalen Bürgersteig morgens und mittags die Strandgruppe der Kita unterwegs.

Strandes Bürgermeister Holger Klink kennt das Problem der fehlgeleiteten LKW in Strande. Quelle: Tilmann Post

Bürgermeister Holger Klink kennt das Problem mit den großen Lastern in der schmalen Straße: „Die verfahren sich regelmäßig am Kreisel.“ Und sind die Laster erst mal im Ort unterwegs, steuere das Navi die Fahrer eben auf die vermeintliche Alternative zur regulären Klärwerkszufahrt.

„Die Route zum Klärwerk ist ausreichend ausgeschildert“, betont Holger Klink. Das Problem: Die Fahrer seien in der Regel Subsubsubsub-Unternehmer. Sie kämen unter anderem aus Polen, der Ukraine, Russland und weiteren Ländern nach Strande: „Die fahren blind nach Navi.“ Das sei zudem meist schon älter und nicht mehr auf dem neusten Stand. Was das Problem ebenfalls verschärft: Die Fahrenden wechseln häufig, so dass der Lerneffekt nicht immer hilft.

Die fehlgeleiteten Lkw hätte auch schon die Schranke beschädigt und Zäune umgefahren, erklärt Holger Klink. „Wir könnten auch weitere Schilder am Kreisel aufstellen: Aber die nehmen die Fahrer ja nicht wahr.“

Höhenbegrenzung würde auch Müllabfuhr an Einfahrt hindern

Es sei auch nicht möglich, die Lkw durch eine Höhenbegrenzung an der Einfahrt zum Mühlenteich zu stoppen. „Dann kommen die Müllwagen nicht mehr in die Straße“, erklärt der Strander Bürgermeister. Aber man werde das Problem bei der nächsten Verkehrsschau thematisieren.

Könnte man dies nicht mit entsprechenden Informationen an die Navi-Betreiber lösen? Die Geräte der Subsubsub-Unternehmer seien oft sehr alt, erklärt Holger Klink. Er hat wenig Hoffnung, dass sich das seit Langem erkannte Problem für Strande lösen lässt.

Und leider sei es auch nicht möglich, im Kreisel an der Einfahrt in den Ort ein Schild aufzustellen, bei dem der Hinweis „Klärwerk“ ausdrücklich durchgestrichen wird. Das würde womöglich zwar manchem Lasterfahrer auffallen. Derartige Schilder seien aber nicht erlaubt, erklärt der Strander Bürgermeister.