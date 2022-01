Nach dem Tod einer 15-Jährigen am Bahnübergang in Nortorf ist dieser erneut in den Fokus gerückt. Ein 62-Jähriger überquerte trotz geschlossener Schranken die Gleise, einen weiteren Vorfall gab es in Neumünster. Laut Polizei und Fahrgastverband Pro Bahn wird die Gefahr oft unterschätzt.