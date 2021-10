Brügge

Die Kommunikation mit der Firma Prezero bezeichnet Hartwig Fratek als Mischung aus Pleiten, Pech und Pannen. Nachdem das Unternehmen Anfang dieses Jahres im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Abholung der gelben Tonnen übernommen hatte, begann für den 70-jährigen Brügger eine „unendliche Geschichte“, wie er sagt. Erst wurde eine Tonne zuviel geliefert, später war der Adressaufkleber an dem 240 Liter fassenden Gefäß falsch. Dann buchte Hartwig Fratek den Hol- und Bringservice der Firma – und beim ersten Abholtermin am 27. Januar fuhr das Entsorgungsfahrzeug am Grundstück vorbei.

Prezero als günstigster Anbieter ermittelt Die Verantwortung für die Ausgestaltung der Sammlung von Leichtverpackungen (LVP) liegt seit Anfang der 1990er-Jahre beim Dualen System Deutschland. Das Duale System delegiert die Umsetzung der Sammlung an weitere Unternehmen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Firma Landbell zuständig für die Ausschreibung, dabei wurde das Unternehmen Prezero als wirtschaftlich günstigster Anbieter ermittelt und für drei Jahre mit der Einsammlung der Leichtverpackungen beauftragt.

„Ich musste hinterherlaufen und die Müllwerker ansprechen, erst dann wurde die Tonne auch geholt und geleert. Ich hatte dann auch gleich die Firma über den Vorfall informiert“, erzählt der Pensionär. Geholfen hat das nicht: Auch am nächsten Termin vier Wochen später rollte das Müllfahrzeug vorbei, Fratek musste erneut hinterherlaufen. Die nächsten Monate klappte es dann mit dem Hol- und Bringservice – allerdings an den Abholtagen immer beäugt von dem früheren Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion. „Das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, dass ich darauf aufpassen muss.“

Anfang Oktober musste der Brügger wieder seine Beine in die Hand nehmen, erneut fuhr das Entsorgungsfahrzeug am Grundstück vorbei. Die Mitarbeiter argumentierten, die gelbe Tonne hätte nicht an der Straße gestanden. Erst nach Vorlage der Servicebestätigung musste der Müllwerker den Fehler zugeben. Für den Ruheständler kommt dieses Eingeständnis zu spät – er kündigte den Hol- und Bringservice wegen Unzuverlässigkeit und erbat eine Gutschrift für den Rest des Jahres. Stattdessen erhielt Hartwig Fratek eine erneute Rechnung, obwohl er zuvor eine Kündigungsbestätigung erhalten hatte.

Brügger stellt die Tonne selbst an die Straße

Jetzt stellt der Brügger die gelbe Tonne selbst an die Straße. „Mir ist unbegreiflich, dass die Firma Prezero das nicht auf die Reihe bringt“, sagte er. Mit der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises (AWR) und der Entsorgungsfirma Remondis hat Fratek seit einer Reihe von Jahren einen Hol- und Bringservice für die Biotonne, die Restmülltonne sowie die Blaue Tonne vereinbart. „Das klappt immer problemlos“, erklärt Fratek. Den Service hatte er beantragt, weil er seine Reisen oder andere Abwesenheiten nicht an den Abholterminen der Mülltonnen orientieren wollte.

Kreis hat keine Aufsichtszuständigkeit

Nachfragen unserer Zeitung bei Prezero blieben bislang ohne Antwort. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde machte deutlich, dass er gegenüber dem Unternehmen wie auch gegenüber dem Dualen System keine Aufsichtszuständigkeit hat. Gleichwohl beschwerten sich in den ersten Wochen dieses Jahres zahlreiche Bürger beim Kreis wegen Problemen mit der Abholung der Gelben Tonne. Das galt auch für den Hol- und Bringservice. Zuletzt sind aber Anrufe von Grundstückseigentümern „extrem“ zurückgegangen, teilte Ralf-Dieter Beck vom Fachdienst Umwelt mit. „Wir haben derzeit maximal ein bis zwei Beschwerden pro Woche, in manchen Wochen gibt es aber auch gar keine Beschwerden.“