Von Rainer Krüger

In der Grundschule in Groß Wittensee reicht der Platz für Unterricht und Betreuung der derzeit 74 Kinder nicht mehr. Deswegen soll in einem Baugebiet weiter westlich am Hof Eksal ein Neubau nebst Sporthalle entstehen. Zudem plant ein Investor dort etwa 50 Wohneinheiten. Bürgermeister Volker Walther befürwortet diese Weichenstellung für die Zukunft. Quelle: Rainer Krüger