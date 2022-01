Das Amt Bordesholm gilt wegen seiner Nähe zu Kiel und Neumünster zum attraktiven Wohnumfeld. In Bordesholm entstand vor drei Jahren das letzte Baugebiet. In Wattenbek entsteht im Grünen Weg eins, die Grundstücke sind aber vergeben. In Negenharrie entstehen nun auch neue Bauplätze.